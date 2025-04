El informe titulado "El paro 45 a Javier Milei: comparación y análisis de los paros generales desde la vuelta a la democracia", elaborado por Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional (OCI) y profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, analiza la actividad sindical frente a distintos presidentes según su filiación política. El documento destaca que Milei se convierte en el presidente que sufre el tercer paro más rápido en democracia, a los 487 días de iniciada su administración, solo superado por Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín.

Principales hallazgos del informe

Uno de los datos más llamativos es que, a pesar de ser el tercer presidente con un paro general más rápido, Milei también posee el mayor intervalo de tolerancia sindical entre el segundo y tercer paro, con 334 días. En comparación, De la Rúa enfrentó su tercer paro a los 35 días del segundo, Alfonsín a los 98 días, Cristina Fernández de Kirchner a los 140, Mauricio Macri a los 189 y Carlos Menem a los 262.

El informe incorpora un nuevo indicador denominado "paros generales por mes calendario desde el retorno de la democracia", que revela que abril es el mes récord de paros, con seis medidas de fuerza aplicadas a seis presidentes electivos diferentes: Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Macri y Milei. A su vez, mayo y septiembre también registran seis paros cada uno, pero abril se destaca por su equidad en la distribución entre mandatarios peronistas y no peronistas.

Otra conclusión relevante es la persistente mayor beligerancia sindical hacia los gobiernos no peronistas. De los 45 paros generales llevados a cabo en 41 años de democracia, 29 se concentraron en cuatro presidentes no peronistas (Alfonsín, De la Rúa, Macri y Milei) durante 13 años de gobierno, mientras que solo 16 paros se realizaron contra cinco presidentes peronistas en 28 años de gestión. En términos porcentuales, esto significa que el 64,5% de los paros fueron contra gobiernos no peronistas y el 35,5% contra gestiones peronistas.

Análisis político y sindical

Bermolén señala que la Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene una conducta histórica de mayor oposición a las administraciones no peronistas, mientras que con los gobiernos peronistas exhibe una actitud más tolerante o incluso de colaboración. Según el informe, los gobiernos no peronistas soportan en promedio 7,25 paros por gestión, mientras que los gobiernos peronistas registran 2,29 paros por gestión.

En cuanto a la cantidad de paros por año de gobierno, los no peronistas han experimentado un promedio de 2,23 paros anuales (durante 13 años), mientras que los gobiernos peronistas registraron 0,57 paros por año (en 28 años). En otras palabras, el sindicalismo realizó un paro cada dos años a presidentes peronistas y más de cuatro paros cada dos años a presidentes de signo opuesto.

Contexto del paro general del 10 de abril

Bermolén también contextualiza el tercer paro general contra Milei dentro de un clima de alerta social y de incertidumbre económica y política. Factores como el escándalo del $Libragate, la designación de jueces en comisión para la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), el rechazo del Senado a dichos pliegos, y las decisiones del Ejecutivo de otorgarse facultades extraordinarias para renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han creado un escenario propicio para el fortalecimiento de la oposición sindical.

Finalmente, el informe sugiere que este paro también tiene una lectura electoral. "El despertar sindical ocurre en un año donde se definirá la consolidación del modelo mileísta o el resurgimiento opositor con miras a 2027", concluye Bermolén.