El certamen Miss Latina Argentina 2025, celebrado el pasado domingo en la ciudad chaqueña de Resistencia, tuvo entre sus protagonistas a Ana Schneider, una joven oriunda de Nogoyá, Entre Ríos. La representante entrerriana logró el título de 2° Finalista y además fue distinguida como Miss Popularidad, un reconocimiento que, según ella misma expresó, es resultado del apoyo incondicional de su comunidad. "Este título se lo debo a todos los que me apoyaron y confiaron en mí. Fue gracias a la cantidad de 'me gusta' y comentarios en redes sociales, especialmente en Instagram, lo que me permitió llegar hasta aquí", destacó la modelo en diálogo con Elonce.

El certamen reunió a 22 participantes de distintas provincias, quienes durante cuatro intensos días compartieron una experiencia única. "Fue una experiencia increíble, superó totalmente mis expectativas", aseguró Ana, resaltando la armonía y el apoyo mutuo entre las concursantes. "Cuando uno habla de certámenes de belleza, piensa en la competencia, en las chicas peleando por la corona, pero no fue así. Me llevo amigas, recuerdos hermosos, y sobre todo viví un sueño", expresó emocionada.

Una experiencia inolvidable

El evento en Resistencia implicó un desafío constante. Cada jornada comenzaba a las 6 de la mañana y se extendía hasta altas horas de la noche, con diversas actividades como sesiones fotográficas y recorridos turísticos por la ciudad. "Conocimos diferentes lugares y disfrutamos de comidas típicas. Todo eso, combinado con la preparación para la noche final, hizo que cada día fuera único", relató Ana.

El domingo, día de la elección final, fue particularmente desafiante. Ana, quien ocupaba el puesto número 20 en el orden de presentación, tuvo que esperar hasta el mediodía para enfrentar las entrevistas con el jurado. "La espera fue difícil, porque uno piensa: 'y si me preguntan algo difícil?'. Pero cuando llegó mi turno, todo salió bien", aseguró. Luego, se preparó para la gala final, donde desfiló en traje de baño y vestido de gala.

Una trayectoria en ascenso

El título de 2° Finalista en Miss Latina Argentina 2025 no es el primer reconocimiento en la trayectoria de Ana. En 2022 representó a Entre Ríos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy, donde fue elegida Segunda Dama de Honor. En 2023, obtuvo la corona de Reina Cultural de la Fiesta Nacional de la Frutilla y en 2024 se consagró como Reina Nacional de la Agricultura. Sin embargo, más allá de los títulos, la joven nogoyaense enfatizó que lo más importante para ella es poder difundir la cultura de su provincia y del país. "Este certamen busca una mujer que sepa transmitir la cultura de su provincia. Cada una de nosotras tiene una historia que contar, y ahora la representante de San Luis va a llevar la cultura argentina al mundo", destacó con orgullo.

Un futuro con nuevos desafíos

A pesar de su éxito en el modelaje y los certámenes de belleza, Ana no descuida su formación académica. Actualmente, cursa el tercer año de la Licenciatura en Administración de Empresas en Crespo y también estudia inglés en un instituto privado. "Quiero terminar la carrera, pero el mundo del modelaje y los certámenes realmente me cautivaron. Participé en este certamen para ver si era lo mío, y ahora quiero seguir preparándome para futuras oportunidades", afirmó, demostrando su enfoque equilibrado entre sus estudios y su pasión.

Con una visión clara para el futuro, Ana reflexiona sobre su experiencia en Miss Latina Argentina 2025 y las posibilidades que se abren en su camino. "La experiencia que viví fue tan intensa y hermosa que ahora quiero reflexionar sobre todo lo que pasó, lo bueno y lo que podría mejorar, pero con la certeza de que este mundo me apasiona y quiero seguir formándome en él", concluyó.