El pasado miércoles 5 de junio, la politóloga Ana Iparraguirre participó como conferencista en un evento organizado por el Sistema de Previsión Social del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos (Cpceer). El encuentro tuvo lugar en el Aula Magna de la UCA Paraná y también contó con la exposición del economista Fausto Spotorno, asesor del presidente Javier Milei.

Un punto de inflexión

En su discurso, Iparraguirre, directora de Dynamis Consulting, analizó los desafíos que enfrenta Javier Milei a seis meses de su asunción como presidente de Argentina. La politóloga aseguró que Milei se encuentra “en un punto de inflexión” y que “está caminando en la cornisa”. Según Iparraguirre, el mayor valor del presidente radica en su crédito social, pero advirtió que la población “está en busca de resultados económicos”.

La construcción identitaria de Milei, que lo diferencia de “la casta”, es un punto crucial según Iparraguirre. “Él necesita pelearse con enemigos claros para seguir manteniendo esta identidad que le compensa la falta de resultados”, reflexionó.

Variables clave en la presidencia de Milei

Iparraguirre identificó tres variables principales que son cruciales para evaluar la gestión de Milei:

Relación con la opinión pública: Milei mantiene una relación sólida con la opinión pública, principalmente porque representa una alternativa al pasado que la gente no desea volver a vivir. Su definición de "la casta" crea un vínculo identitario fuerte con sus seguidores.

Poder institucional: La debilidad de Milei en términos de poder institucional es evidente. Con solo un 15% del Congreso a su favor y sin el apoyo de gobernadores, Milei es el presidente más débil desde 1983. A pesar de esto, intenta mostrar poder institucional con iniciativas como la Ley Bases.

Resultados económicos: La paciencia social hacia Milei se basa en la esperanza de resultados económicos. Sin embargo, estos resultados aún no son tangibles para la mayoría de la población, que sufre de problemas como el desempleo y la incapacidad de cubrir sus necesidades básicas.

El futuro del gobierno y la oposición

Iparraguirre señaló que el principal desafío de Milei radica en obtener resultados económicos que respalden su gestión. Si bien la gente le da crédito, eventualmente necesitará mostrar resultados concretos. Además, destacó que la oposición sigue dispersa y fragmentada, lo que refuerza la posición de Milei como la única alternativa viable para muchos.

—¿Cómo ve al peronismo en este escenario?

—El peronismo está enroscado en eso. No logra salir de esa situación y está enfrascado en una complejidad porque tiene tres alternativas posibles. Una opción es dejar el partido de lado y armar uno nuevo. Armar ese nuevo partido tiene un gran riesgo porque el peronismo todavía es la primera fuerza de identificación partidaria de la Argentina. ¿Quién va a tirar esa marca? Todavía vale un montón. Está encerrado en eso, no logra renovarse, no logra cambiar, porque sigue teniendo una identidad fuerte, pero no le permite ganar y está asociada al pasado, con un techo muy bajo.

—¿Y cuáles son las otras dos opciones del peronismo?

—El segundo camino es asociarse con otras fuerzas políticas, como los radicales progresistas, el socialismo, partidos provinciales. El problema es que la sociedad te demanda cada vez más una identidad más nítida. Y cuando te asociás con otros espacios en los cuales compartís algunas ideas pero tenés diferencias institucionales, eso genera una inconsistencia que el votante hoy no la aguante porque quiere cosas nítidas, blanco o negro. El tercer camino es quedarse con el peronismo, pero reformarlo; Kicillof diría ‘canto una nueva canción’. Es decir, armar un nuevo peronismo.

—El peronismo tiene experiencia de regenerarse si es necesario para alcanzar el poder.

—Sí. Pero eso requiere un liderazgo indiscutido. Tiene que haber una persona que tenga el liderazgo del partido, diga que hay que ir para allá y el partido lo siga. Y hoy tenés el partido fragmentado y nadie está pudiendo cooptar ese lugar para desafiar el partido y liderarlo en una dirección clara. Está en esa encerrona.

El rol de los gobernadores

Finalmente, Iparraguirre mencionó la importancia de los gobernadores jóvenes como posibles figuras emergentes en la política argentina. “Ahora bien, el desafío de una alternativa a Milei bien podría venir por un gobernador joven del interior de la Argentina, que tenga un desafío diferente de lo que solemos ver, con experiencia de gestión, pero al mismo tiempo no tan contaminado de la vieja política. Hay varios gobernadores jóvenes, Frigerio entre ellos, que podrían cumplir ese rol y desafiarlo a Milei como algo más novedoso. El problema es que muchos de estos gobernadores están aprendiendo a gestionar sus provincias porque son nuevos, están teniendo que ocuparse de sus provincias y pensando principalmente en asegurar una reelección antes que ir por el premio mayor de la Presidencia. Desde ahí podría venir un desafío a Milei, mucho más que de los lugares históricos como la provincia de Buenos Aires”, comentó.