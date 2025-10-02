Gallay se dirigió a los jóvenes participantes de la competencia, destacando la importancia del torneo: “Este es un torneo muy importante para Argentina donde todos los chicos pueden desarrollar sus habilidades y competir. Hay que darle mucha importancia, ojalá sigan creciendo y se puedan sumar en el futuro más categorías”.

La deportista oriunda de Nogoyá también subrayó “el trabajo de base de todas las provincias que hace que el beach volley esté creciendo en todo el país”.

La actividad se enmarcó en las más de 25 capacitaciones organizadas por el área de la Subsecretaría de Deportes, en las que participaron entrenadores, profesionales de la salud y jóvenes atletas de distintas disciplinas.

Acto de cierre en el Skate Park

Los Juegos Evita 2025 tendrán su gran ceremonia de clausura este viernes desde las 18.30 en el escenario principal del Skate Park marplatense. Allí se entregará la tradicional Copa Juego Limpio, habrá un desfile de banderas provinciales, una muestra artística a cargo de los propios participantes y shows musicales.

Como novedad, se elegirá por primera vez a la mejor mascota de los Juegos, un símbolo que acompañará a futuras ediciones.

La competencia concluirá el sábado al mediodía, cuando se disputen las finales y se entreguen las últimas medallas en los distintos escenarios deportivos de “La Feliz”.