La ciudad de Nogoyá fue escenario este domingo 27 de septiembre de la gala final del certamen Miss Universo Entre Ríos, que reunió a representantes de distintas localidades de la provincia.

La jornada marcó el cierre de una agenda de actividades que comenzó el 22 de septiembre con la concentración de las postulantes y se extendió hasta la noche de coronación.

La representante de la ciudad anfitriona, Ana Clara Schneider, fue coronada como Miss Universo Entre Ríos 2027.

En tanto, Noelia Zambon, representante de Feliciano, fue elegida como Miss Universo Litoral 2027.

Una representante con trayectoria

Schneider cuenta con experiencia previa en distintos certámenes y celebraciones provinciales y nacionales.

Entre sus antecedentes se encuentran los títulos de Reina Nacional de la Agricultura, Reina Provincial de los Estudiantes, Segunda Dama de Honor en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y Representante Cultural de la Fiesta Nacional de la Frutilla.

Su participación en el certamen tuvo además un componente local, al representar a Nogoyá, ciudad que recibió la gala final.

Otra nogoyaense participó por Rosario del Tala

El certamen también tuvo la particularidad de contar con otra representante nacida en Nogoyá. Se trata de Lucía Madariaga, quien participó en esta edición como postulante de Rosario del Tala. De esta manera, la ciudad anfitriona tuvo presencia a través de dos participantes durante la competencia provincial.

La coronación de Ana Clara Schneider cerró así la agenda de actividades desarrollada durante seis días en Nogoyá y dejó a la ciudad como sede de la definición de Miss Universo Entre Ríos 2027.