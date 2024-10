Nogoyá.- Desde la ciudad santafesina de Esperanza, llegó un nuevo título para la joven nogoyaense Ana Clara Schneider, quien comenzó este camino de misses y representantes en el año 2021 al ser electa representante local de los estudiantes y luego el lauro de máxima representante en la Fiesta Provincial de los Estudiantes que se realiza en Villaguay.

Desde ahí, todos han sido logros para Ana Clara. Representó a Entre Ríos en la Fiesta Nacional de los Estudiantes y fue electa segunda dama de honor, también es representante cultural de la Fiesta Nacional de la Frutilla que se realiza en Coronda, Santa Fe, y ese título bien podría decirse que se convierte en la frutilla del postre, para que Ana Clara sea ahora la Reina Nacional de la Agricultura, en la 80º edición el evento que reúne a gran parte de la producción del país.

Para Ana Clara, todo lo sucedido es símbolo de alegría, “es un honor haber participado de esta fiesta representando a otro evento nacional como es la Fiesta de la Frutilla de Coronda, es gratificante que hayan confiado en mí, si no hubiera sido por la gente de Coronda no hubiera podido estar ahí, estoy agradecida de corazón”, dijo la nogoyaense tras la elección y confesó que no esperaba este resultado, “no fui pensando en lo que iba a pasar a la noche, sino en conocer lo que se vive en cada fiesta, que ha sobrevivido en el tiempo y es hermoso que se mantenga esa cultura y que se transmita, como han hecho en la Fiesta Nacional de la Agricultura”.

Ahora Ana Clara transitará un año más como Reina Nacional, ya que a pesar de entregar sus atributos corondenses en el mes de noviembre, tendrá hasta septiembre del próximo año una cargada agenda de presencias por los compromisos que genera la Fiesta de la Agricultura.

Sobre su estadía en Esperanza, Ana Clara al llegar a Nogoyá y ser recibida por las autoridades contó que al arribar al suelo santafesino, realizaron un recorrido por la ciudad, “nos contaron todo por la historia y cultura de Esperanza y su fiesta, es algo increíble cómo ha logrado trascender. Honramos todo lo que trajeron los colonizadores en aquella época”, dijo, y al final acotó que “tuvimos una evaluación escrita sobre ese recorrido histórico, nos preparamos para la noche y ahí fue todo mágico”.

Actualmente Ana estudia Administración de Empresas, está en segundo año y está claro que su otra pasión es ser embajadora de las fiestas en las que dejó su sello.