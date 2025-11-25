El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) amplió esta tarde un aviso de alerta por tormentas fuertes que había emitido esta mañana para varias provincias. Ahora, el organismo pronosticador nacional, informó que el alerta abarca al «este de Catamarca, Chaco, centro y norte de Córdoba, oeste de Corrientes, centro y norte de Entre Ríos, Formosa, centro y este de Salta, centro y este de Jujuy, centro y norte de Santa Fe, Tucumán y Santiago del Estero».

El Servicio Meteorológico informó este mediodía que «se están desarrollando áreas de lluvias y tormentas de variada intensidad en el sur de Santiago del Estero, norte y centro de Santa Fe, norte de Córdoba y norte de Entre Ríos».

Asimismo, el organismo pronosticador advierte que «se espera que las lluvias y tormentas, se extiendan al resto de la zona de cobertura, a partir de esta tarde o noche de este lunes», indica y agrega que «algunas de ellas pueden ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas desde el sector Sur (especialmente las áreas de las provincias de Chaco, Formosa, este de Salta y oeste de Corrientes) y ocasional caída de granizo», señala el Servicio Meteorológico Nacional.