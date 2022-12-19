Junto a la apertura del 59º Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos, el pasado sábado 17 de diciembre, quedaron habilitadas las mejoras y reformas realizadas en tres de las salas centrales del Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martinez.

Las obras fueron impulsadas desde la dirección del Museo con el fin de renovar la infraestructura de los espacios de exposición existentes en las tres salas ubicadas en el ala oeste del edificio.

Marcela Canalis, directora del organismo, manifestó: «Estamos muy contentos de poder reinaugurar estas tres salas junto con la apertura de una nueva edición del Salón Provincial de Artes Visuales. La actualización de estos espacios nos permitirá mejorar notablemente las condiciones para el montaje de las muestras y exposiciones que brindamos al público en cada temporada. Esta era una necesidad y un proyecto que pudimos concretar con mucho esfuerzo gracias a una importante inversión del estado provincial y al valioso aporte de la Asociación Amigos del Museo, a quienes agradecemos el acompañamiento permanente. El año próximo esperamos continuar con los planes de refuncionalización y mejoras indispensables en otras áreas del edificio, las que ya se encuentran en etapa de proyecto en un trabajo conjunto entre nuestro organismo, la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la provincia».

Las tareas consistieron en la colocación de panelería fija -realizada en construcción en seco- lo que permitió el aumento de un 40 por ciento de la superficie disponible para montaje de obras en bidimensión.

Por otro lado se reemplazaron las luminarias existentes a partir de un proyecto diseñado por especialistas que incorpora tecnología led y artefactos específicos para iluminación de obras de arte.

Ambas obras fueron realizadas íntegramente por personal del Museo.

Finalmente, se completaron las tareas de impermeabilización en techos y cubiertas, las que estuvieron a cargo de personal de la Dirección General de Intendencias y Servicios de la provincia.