La búsqueda de nuevas formas de vincularse y el crecimiento de las aplicaciones de citas están transformando el panorama afectivo en América Latina. Las conversaciones sobre fidelidad, relaciones abiertas y vínculos virtuales conviven hoy con un fenómeno en ascenso: el riesgo de las estafas románticas online.

Según un estudio de Gleeden, la aplicación francesa dirigida a mujeres, la provincia de Buenos Aires lidera el ranking de usuarios, seguida por Córdoba, Salta y Misiones entre las más activas. El interés por este tipo de vínculos no deja de crecer: durante el último año, las suscripciones aumentaron un 145%, alcanzando más de 2,5 millones de usuarios en Latinoamérica. En Argentina, la mayoría de los usuarios se concentra entre los 29 y 31 años.

Pero este auge también trae consigo amenazas. De acuerdo con ESET Latinoamérica, los delitos vinculados a estafas románticas digitales se incrementaron en los últimos años, con estafadores que perfeccionaron sus estrategias. Su método suele consistir en establecer rápidamente confianza con la víctima para luego manipularla con pedidos de dinero, justificándolos con supuestas enfermedades o crisis económicas repentinas.

“Los adultos mayores, las mujeres de mediana edad y los menores resultan más vulnerables, ya sea por la soledad, la falta de educación digital o la confianza excesiva en vínculos virtuales”, advirtió Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure.

Cómo cuidarse en las apps de citas

Para reducir los riesgos, los especialistas recomiendan:

Desconfiar de cualquier solicitud de dinero o ayuda urgente.

No compartir información sensible como datos bancarios, direcciones, fotos íntimas o contraseñas.

Sospechar de perfiles demasiado perfectos o que intentan acelerar el vínculo.

Mantener la comunicación dentro de la plataforma antes de compartir otros medios de contacto.

El crecimiento de estas plataformas abre la puerta a nuevas experiencias de libertad y exploración, pero también recuerda la necesidad de equilibrar deseo y precaución. Según un estudio de CIO Investigación para el Observatorio de Verisure, realizado en 2025, el 82% de los encuestados asegura que tiene en cuenta el horario para regresar a su hogar y el 58% afirma que avisa a un familiar o amigo para sentirse más seguro cuando sale solo o sola.