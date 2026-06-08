Con Ucrania dependiente de la ayuda militar occidental tras la invasión de Rusia y Moscú quemando reservas y bajo sanciones, ambas partes temen agotar sus proyectiles, bombas y misiles, dicen los expertos.

La exclusión económica de Moscú significa que «tiene que comprar proyectiles de artillería de Corea del Norte», dijo recientemente a los periodistas el coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, señalando acuerdos por «millones de proyectiles, cohetes y proyectiles de artillería».

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña dijo esta semana que «es probable que Rusia esté luchando por mantener las existencias» de drones. Las sanciones dificultan que Moscú obtenga los componentes vitales necesarios para reemplazar los drones destruidos en combate.

Según los informes, el Kremlin está comprando drones de Irán.

Tanto los gobiernos occidentales como Kiev dicen que Rusia está sufriendo serias dificultades logísticas.

Armas obsoletas

Los ataques de precisión con armas occidentales de alta tecnología están socavando la capacidad de combate de Rusia, y Moscú está recurriendo a armas obsoletas a medida que se agotan sus existencias de equipos más modernos.

«Es un misterio lo que han dejado los rusos», dijo Pierre Grasser, investigador asociado con la Universidad de la Sorbona de París.

“Tenían suficientes suministros para su plan original”, dijo. “Pero el hecho es que la guerra está durando más de lo esperado y la destrucción de sus reservas por los cohetes HIMARS fabricados en Estados Unidos está reorganizando la baraja”.

“Moscú no tiene muchos aliados que puedan suministrarlo o acudir en ayuda de sus fabricantes”, agregó. Y “China todavía se niega a involucrarse más allá del campo diplomático”.

En cuanto al régimen comunista aislado de Corea del Norte, «es probable que haya un límite a lo que Pyongyang puede dar, lo suficiente para reponer las existencias durante unas pocas semanas», dijo.

La semana pasada, el investigador francés Bruno Tertrais de la Fundación para la Investigación Estratégica dijo: «Las posibilidades de fatiga militar rusa son mucho mayores que la fatiga militar ucraniana».

Pero Kyiv sigue solicitando armas y municiones a Occidente, que a su vez puede estar llegando al límite de su capacidad.

El jueves, Estados Unidos dijo que suministraría otros 675 millones de dólares en equipo militar.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, hizo el anuncio en Alemania, donde los aliados de Ucrania se reunían para discutir la coordinación de sus entregas.

Washington también ha dicho que proporcionará $ 2 mil millones más en préstamos y subvenciones para que Ucrania y sus vecinos compren equipo militar estadounidense.

Esto se suma a los 4.000 millones de dólares que autorizó en el año fiscal que finalizó en junio.

Las cuentas de las redes sociales que se especializan en identificar armas han detectado proyectiles paquistaníes e iraníes disparados por la artillería ucraniana, lo que sugiere que Kyiv ha construido múltiples cadenas de suministro para sus tropas.

Pero el Instituto para la Economía Mundial (IFW), con sede en Alemania, dijo el mes pasado que «el flujo de nuevo apoyo internacional para Ucrania… se secó en julio», sin nuevas promesas de los principales países de la Unión Europea como Alemania, Francia o Italia. .

Por otro lado, IFW señaló que finalmente más países estaban cumpliendo con sus promesas de ayuda para Kyiv.

Suministros de la OTAN

Los países de la OTAN han suministrado casi medio millón de proyectiles para las aproximadamente 240 armas de 155 milímetros que han enviado a Ucrania para reemplazar las armas soviéticas cuyas municiones se han agotado, dijo Grasser.

«Desde julio, se están agotando a un ritmo de 3.000 proyectiles por día. Técnicamente, Ucrania puede seguir funcionando hasta el comienzo del invierno», agregó. «Sin embargo, más allá de eso, hay algunas preguntas sobre cuánto puede suministrar la OTAN».

Dadas las fortalezas y pérdidas relativas de las dos partes, la ayuda occidental a Ucrania está muy por debajo de lo que se necesita para ganar la guerra y reemplazar el equipo destruido, dijo Andrei Illarionov, exasesor económico del presidente ruso Vladimir Putin.

Illarionov, que ahora trabaja para el Centro de Políticas de Seguridad con sede en EEUU, dijo que durante la Segunda Guerra Mundial, los Aliados realmente solo comenzaron a hacer retroceder al Eje en 1943, una vez que sus gastos superaron los de sus oponentes.

“La ayuda militar entregada a Ucrania no supera los 3.000 millones de dólares al mes. El gasto total [de] Ucrania más la coalición parece ser de 7.000 millones de dólares al mes”, dijo la semana pasada en un evento en Bucarest organizado por el grupo de expertos New Strategy Center.

En cuanto a Rusia, «recientemente se han dado diferentes estimaciones, entre $ 500 millones y $ 900 millones por día, lo que significa $ 15 mil millones a $ 27 mil millones por mes», agregó.

«En la guerra de desgaste, el factor subyacente crucial [para] quién podría ganar la guerra larga es la proporción del gasto militar», dijo Illarionov.

«En términos militares», dijo Grasser, «los dos bandos están igualados. Los ucranianos tienen menos armas que los rusos, pero ahora son mucho más precisas».

Pero, señaló, «a su favor, Moscú tiene acceso a materias primas vitales para el esfuerzo bélico».

“Estamos entrando en un período de equilibrio inestable. Cualquiera que lance una contraofensiva de más probablemente perderá la batalla del desgaste”, concluyó Grasser.