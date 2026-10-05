La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos inició una evaluación técnica sobre la coloración inusual observada en el arroyo Espinillo, luego de las inquietudes planteadas por distintos sectores de la comunidad.

Personal técnico del organismo realizó inspecciones en la zona y llevó adelante campañas de muestreo. Según informó la Secretaría, los primeros análisis orientan la principal hipótesis hacia un proceso biológico natural asociado a la presencia de bacterias fototróficas del azufre.

Se trata de microorganismos que pueden encontrarse habitualmente en cursos de agua. Bajo determinadas condiciones ambientales, como cambios de temperatura y concentración de algunos compuestos, pueden aumentar temporalmente su presencia y producir modificaciones visibles en la coloración del agua.

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Ambiente pidió esperar los resultados

La coordinadora de Control y Fiscalización de la Secretaría de Ambiente, María Valdez, remarcó que el fenómeno debe ser analizado con criterios técnicos y sin anticipar conclusiones. “Es clave analizar cada evento con rigor y evitar conclusiones apresuradas”, señaló la funcionaria.

Valdez explicó que este tipo de procesos biológicos puede producirse cuando se combinan determinadas condiciones climáticas y estacionales. También mencionó como ejemplo las floraciones conocidas habitualmente como “verdín”, que pueden registrarse en otros cursos de agua de la provincia.

De todos modos, aclaró que el organismo provincial analiza el episodio de manera integral, incluyendo parámetros físico-químicos y biológicos del arroyo y la dinámica de las actividades que se desarrollan en sus alrededores.

Un nuevo marco para los controles ambientales

El análisis del arroyo Espinillo se produce además luego de la entrada en vigencia del nuevo régimen de gestión ambiental de actividades económicas de Entre Ríos.

La Ley 11.250, sancionada en enero de 2026, estableció un nuevo marco para la evaluación, fiscalización y control ambiental de las actividades económicas en la provincia. La norma reemplazó el régimen anterior y contempla, entre otras herramientas, un sistema de evaluación ambiental y mecanismos de participación ciudadana.

La reglamentación del régimen fue establecida recientemente mediante el Decreto 3065/2026. Entre sus instrumentos se encuentra el Certificado Único Ambiental (CUA) y un esquema de categorización de las actividades según su incidencia ambiental. También establece mecanismos de seguimiento, fiscalización y sanción ante eventuales incumplimientos.

El nuevo régimen contempla además la posibilidad de adoptar medidas preventivas ante situaciones que impliquen un riesgo ambiental y establece procedimientos para investigar eventuales infracciones.

Continuará el monitoreo

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que continuarán los estudios sobre el arroyo Espinillo y que se informarán los avances del análisis.

La explicación preliminar difundida por el organismo provincial apunta a un fenómeno biológico natural, pero el proceso de evaluación todavía continúa. Por eso, la determinación del origen de la coloración deberá surgir de los resultados de los análisis y del seguimiento de las condiciones del curso de agua.

La Secretaría también indicó que mantendrá la coordinación con los municipios de la zona para continuar con el monitoreo y el resguardo de los recursos hídricos.