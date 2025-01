A mediados del mes de diciembre 2024 tuvo aprobación definitiva una nueva Ley de Fitosanitarios en la provincia de Entre Ríos y todo indica que será sancionada a la brevedad por el Poder Ejecutivo. La norma tiene puntos litigiosos, entre ellos la distancia entre la aplicación de productos y centros poblados, en zonas rurales.

Integrantes de la Coordinadora por una Vida Sin Agrotóxicos en Entre Ríos "Basta es Basta", recurrirán a la justicia en rechazo a la promulgación de esta norma junto a otras entidades ambientalistas. Al respecto Facundo Scattone Moulin, integrante de la mencionada ONG, se mostró preocupado porque disminuyen los márgenes de aplicación, lo que en términos generales significa que van a fumigar con agrotóxicos (es la denominación que le han dado las organizaciones a los productos de aplicación en cultivos) en sectores próximos a centros poblados y escuelas, señaló.

A su criterio queda el ambiente rural desprotegido, porque tampoco se tiene en cuenta las distancias frente a los cursos de agua natural que son numerosos en la provincia.

En otro orden sostuvo que el texto de la legislación entra en contradicción con un fallo del Superior Tribunal de Justicia -STJ- (06/03/24) determinando que las aplicaciones debían realizarse a 1095 metros, de los centros poblados o núcleos habitacionales. Este dato se asienta en un estudio realizado por la Dra. Delia Ariza en Córdoba y Concepción de Uruguay, se trata de un trabajo de investigación, por el cual se demostró que a partir de la distancia antes mencionada, comienza a disminuir el daño genético en las personas que se exponen al agroquímico, aunque no lo elimina totalmente. “Esto es muy grave porque la influencia en los genes no es una cuestión reversible”, dijo y reiteró que en base a este estudio el STJ avaló el fallo.

Impacto en la salud

La alteración de una cadena genética tiene relación con el cáncer y si bien no hay una estadística realizada por parte del Ministerio de Salud de la provincia, los casos se han incrementado. En este sentido se basan en apreciaciones empíricas. Señalan que hace poco directivos del Iosper manifestaron que son muy importantes las erogaciones que realiza la obra social para asistir a enfermos de cáncer, un dato cierto cuyas causas no están determinadas científicamente. “Estos son datos que aparecen ahora y se deben tener en cuenta”, dice Scattone.

Con respecto al uso masivo del gliflosato actualmente -amplió- se dispone de un estudio realizado por la Universidad Nacional de La Plata en toda la cuenca del Paraná, se encontró en el barro restos de glifosato y AMPA (ácido amino-metil fosfónico) un metabolito del mencionado producto y atrazina (sustancia prohibida) entre otros.

Volviendo a la norma aprobada sostuvo que hay más de 1.000 estudios científicos que han demostrado los impactos devastadores del glifosato y otros agroquímicos sobre la salud y el ambiente, vinculándolos con enfermedades crónicas, cáncer, alteraciones hormonales y contaminación irreversible del agua.

Entrevistado por Paralelo 32, sostuvo que, a pesar de haber presentado pruebas científicas y técnicas, “los legisladores eligieron ignorarlas, priorizando los intereses de las corporaciones sobre el bienestar de la población”.

Principio de no regresividad

Con respecto a la presentación judicial que plantean hacer desde la ONG, explicó que constitucionalmente rompe con el principio ambiental de no regresividad, significa que no se puede desproteger a la población, si antes se legisló que no estaba permitido aplicar agroquímicos a 50 metros de un lugar donde vivían o trabajaban personas, no se puede ahora disminuir a 10 metros. “Esto se conoce como regresión ambiental, disminuye distancias en algo que se sabe que es peligroso”.

El dirigente acercó a Paralelo32 un volante con datos precisos

¿Qué implica esta ley?

- Permite fumigar con glifosato a:

- 10 metros de casas.

- 15 metros de escuelas rurales.

- 5 metros de ríos, arroyos y áreas protegidas.

- 10 metros de puestos policiales rurales o centros sanitarios.

Estas distancias son insuficientes para garantizar la seguridad de la población y los ecosistemas.

Entidades del agro

Federación Agraria, destacó la sanción de la ley que regula el uso de agroquímicos, y la Federación de Entidades Rurales de Entre Ríos (Farer) manifestó su satisfacción por la sanción de la nueva ley que regula el uso de fitosanitarios, destacando el compromiso del Poder Ejecutivo entrerriano que, cumpliendo su palabra, impulsó la ley en la Legislatura. Esta entidad destacó la tarea parlamentaria de los distintos bloques “que comprendieron la importancia de producir con el respaldo jurídico correspondiente”.