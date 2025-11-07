El gigante tecnológico Amazon anunció este jueves el lanzamiento oficial de su aplicación Amazon Bazaar en Argentina, una nueva propuesta de compras digitales que ofrece a los usuarios cientos de miles de productos accesibles en las categorías de moda, hogar y estilo de vida.

La compañía destacó que la iniciativa busca brindar una experiencia de compra más conveniente, económica y entretenida, en línea con el compromiso histórico de Amazon de ofrecer amplia selección, precios bajos y confianza a sus clientes en todo el mundo.

“Luego de la respuesta positiva que hemos visto en países como México, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, estamos emocionados de presentar esta popular experiencia de compra a aún más clientes globales”, expresaron desde Amazon en un comunicado oficial.

Una expansión global con sello local

Amazon Bazaar forma parte de la experiencia de compras internacional Amazon Haul, ya disponible en mercados como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Japón y Australia.

Ambas plataformas ofrecen la misma propuesta de precios ultra bajos, aunque con diferentes nombres adaptados a los idiomas y culturas locales.

La nueva app ya puede descargarse en 14 países, entre ellos Argentina, Perú, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Jamaica, Nigeria, Hong Kong, Filipinas, Taiwán, Kuwait, Qatar, Baréin y Omán.

Productos a bajo costo y beneficios de lanzamiento

Según informó la compañía, la mayoría de los artículos disponibles en Amazon Bazaar cuestan menos de $13.500, y algunos llegan a valer tan solo $2.750 pesos argentinos.

Los nuevos usuarios obtendrán además un 50% de descuento en su primer pedido, mientras que todos los clientes podrán acceder a ahorros adicionales a medida que agregan productos a su carrito.

Los pedidos que superen los $35.000 contarán con envío gratuito, mientras que los de menor monto tendrán un cargo estándar. Las entregas se realizan generalmente en dos semanas o menos, según adelantó la empresa.

Funciones interactivas y atención al cliente 24/7

La aplicación combina las compras con funciones interactivas y de entretenimiento, que incluyen sorteos y promociones especiales. Además, el servicio cuenta con un equipo de atención al cliente multilingüe, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Experiencia confiable y soporte local

Amazon subrayó que los consumidores argentinos podrán usar sus credenciales de Amazon existentes o crear nuevas cuentas. La plataforma acepta pagos con tarjetas Visa, Mastercard y American Express y permite operar con pesos argentinos.

Los productos se presentan con reseñas, calificaciones con estrellas y políticas de devolución gratuita dentro de los 15 días posteriores a la recepción. Todos los artículos cumplen con los estándares de calidad y seguridad de Amazon, garantizando una experiencia de compra confiable.

La app está disponible en seis idiomas —inglés, español, francés, portugués, alemán y chino tradicional— y ya puede descargarse desde las tiendas de aplicaciones de iOS y Android locales.

Un nuevo paso en la estrategia regional

Con este lanzamiento, Amazon continúa reforzando su presencia en América Latina, donde la compañía ha venido expandiendo progresivamente su ecosistema digital.

La llegada de Amazon Bazaar representa un paso más hacia una mayor accesibilidad al comercio electrónico internacional, adaptado a las necesidades y preferencias del público argentino.