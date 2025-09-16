Los chicos, acompañados por su docente Luciana Hernández y la vicedirectora Marita, llegaron con gran entusiasmo a los estudios para aprender de cerca cómo funciona un medio de comunicación. “Vinimos porque estamos trabajando la noticia como texto en la materia de Lengua, y queríamos que conocieran cómo se produce y difunde en los distintos formatos”, explicó la docente.

Durante la visita, los estudiantes descubrieron que además del semanario Paralelo 32, en el mismo edificio funcionan la radio FM Boing 93.7 y un canal de streaming en vivo por YouTube, lo que generó sorpresa y curiosidad en el grupo.

Vocaciones que nacen en el aula

Algunos de los alumnos confesaron que la experiencia los motivó a pensar en un futuro ligado al periodismo. “No tenía pensado hacer esto, pero ahora que lo veo puede ser una de mis opciones”, dijo Tiara, una de las estudiantes. Ulises, otro compañero, coincidió: “No conocía este trabajo y ahora que me estoy dando cuenta también puede ser una de mis opciones cuando sea grande”.

La conductora del programa, Valeria, destacó la importancia de que los chicos puedan conocer distintos oficios y animarse a explorar vocaciones a través de este tipo de experiencias educativas.

Aprendizaje, integración y compañerismo

En un clima distendido, los alumnos participaron de la transmisión en vivo, enviaron saludos a sus familias y compartieron anécdotas. Uno de los momentos más emotivos fue cuando se resaltó la integración de Sofía, alumna con autismo, a quien sus compañeros acompañaron con naturalidad y afecto. “Ellos siempre se ponen en el lugar de ella, la ayudan y celebran sus logros”, destacó la docente.

La propia Sofía se animó a salir al aire para mandar saludos a su mamá y papá, recibiendo aplausos de todo el grupo. “Logramos muchas cosas con ella: ahora juega con otros chicos, baila y hasta va a pasar y desear la bandera. Son logros muy importantes”, agregó Hernández.

Una experiencia que deja huella

El recorrido por el mundo de la comunicación permitió a los alumnos conocer la evolución de los medios, desde la escritura en papel hasta el streaming digital, y abrirse a nuevas perspectivas sobre el futuro.

La visita se enmarcó en el proyecto escolar sobre la construcción de la noticia y la importancia de los medios de comunicación, dejando una experiencia enriquecedora tanto para los chicos como para los docentes y los anfitriones del programa.