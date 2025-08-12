La semana pasada, los alumnos de la Escuela N° 54 de Crespo se sumaron a una experiencia diferente: un taller sobre educación vial organizado por la Municipalidad. Entre charlas y actividades interactivas, reflexionaron sobre la importancia de las normas de tránsito, la seguridad y la responsabilidad que todos tenemos, ya sea como peatones, ciclistas o futuros conductores.

La propuesta, que busca generar conciencia desde edades tempranas, no es algo aislado. En lo que va del año, más de 800 estudiantes de primaria y secundaria ya participaron de estas capacitaciones. El objetivo es claro: promover una cultura vial más consciente, donde cada persona entienda que sus decisiones en la calle pueden salvar vidas.

Durante el taller, los chicos aprendieron sobre situaciones reales: cómo cruzar de forma segura, el uso del casco en bicicleta, la importancia de respetar los semáforos y las señales, y el papel que jugarán cuando les toque conducir un vehículo. “No se trata solo de evitar multas, sino de cuidarnos entre todos”, comentaron los organizadores.