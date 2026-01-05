En una primera instancia, la empresa avanzará con el armado de la estructura operativa del sector de peaje, ubicado en la Estación de Peaje Isla La Deseada, correspondiente al Puente Rosario-Victoria. El sistema que se implementará será de telepeaje, similar al utilizado por Caminos del Río Uruguay, aunque con una novedad central: no habrá cobro personalizado.

Desde Alto Delta SA confirmaron que todo el tránsito deberá adherirse obligatoriamente a modalidades de pago electrónico, a través de tarjetas, billeteras virtuales y otros medios digitales que estarán disponibles. La empresa informará en los próximos días, mediante distintos canales de comunicación, los pasos que deberán seguir los usuarios para adherirse y abonar correctamente el peaje.

Categorías y tarifas vigentes

Las categorías de vehículos se mantienen en línea con las utilizadas por la administración anterior. La categoría 1 corresponde a motocicletas, mientras que la categoría 2 incluye automóviles y camionetas. Bajo la modalidad de Pago Automático, las tarifas al público en la Estación de Peaje Isla La Deseada serán las siguientes:

Categoría 1: $514,60

$514,60 Categoría 2: $1.029,20

$1.029,20 Categoría 3: $2.058,40

$2.058,40 Categoría 4: $2.058,40

$2.058,40 Categoría 5: $3.087,61

$3.087,61 Categoría 6: $4.116,81

$4.116,81 Categoría 7: $5.146,01

Desde la concesionaria remarcaron que el objetivo de esta nueva modalidad es agilizar el tránsito, mejorar la seguridad vial y modernizar el sistema de cobro, eliminando demoras y reduciendo la manipulación de dinero en efectivo.

El inicio de operaciones de Alto Delta SA marca así un cambio significativo en la gestión del corredor Rosario–Victoria, una de las conexiones estratégicas entre las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.