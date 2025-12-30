Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se informó que durante las primeras horas de la mañana de este martes 30 de diciembre, numerosas ciudades del centro y norte del país registraron temperaturas mínimas superiores a los 20 °C, en el marco de una intensa ola de calor que afecta a gran parte del territorio nacional.

De acuerdo al relevamiento oficial, los valores registrados reflejan una madrugada con temperaturas inusualmente elevadas, lo que anticipa una jornada marcada por el calor persistente y posibles riesgos para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

Puede interesarte

Ranking de temperaturas mínimas registradas

Entre las localidades con los registros más altos se destacan:

Buenos Aires (Observatorio): 25,7 °C

Aeroparque: 25,2 °C

Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco): 24,3 °C

Formosa: 24,2 °C

Corrientes: 23,8 °C

Rivadavia: 23,8 °C

Ezeiza: 23,8 °C

Merlo: 23,5 °C

Posadas (Misiones): 23,5 °C

Ituzaingó: 23,5 °C

Paraná: 23,5 °C

Las Lomitas: 23,4 °C

Resistencia (Chaco): 23,3 °C

Morón: 23,1 °C

Punta Indio (Buenos Aires): 23,0 °C

Mendoza: 23,0 °C

Paso de los Libres (Corrientes): 23,0 °C

Reconquista (Santa Fe): 22,9 °C

Desde el SMN señalaron que estas temperaturas mínimas elevadas dificultan el descanso nocturno y agravan el impacto del calor acumulado, por lo que reiteraron la importancia de mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y extremar los cuidados en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.