Servicio Meteorológico
Altas temperaturas desde temprano: varias ciudades del país registraron mínimas superiores a los 20 °C
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se informó que durante las primeras horas de la mañana de este martes 30 de diciembre, numerosas ciudades del centro y norte del país registraron temperaturas mínimas superiores a los 20 °C, en el marco de una intensa ola de calor que afecta a gran parte del territorio nacional.
De acuerdo al relevamiento oficial, los valores registrados reflejan una madrugada con temperaturas inusualmente elevadas, lo que anticipa una jornada marcada por el calor persistente y posibles riesgos para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.
Puede interesarte
Ranking de temperaturas mínimas registradas
Entre las localidades con los registros más altos se destacan:
- Buenos Aires (Observatorio): 25,7 °C
- Aeroparque: 25,2 °C
- Presidencia Roque Sáenz Peña (Chaco): 24,3 °C
- Formosa: 24,2 °C
- Corrientes: 23,8 °C
- Rivadavia: 23,8 °C
- Ezeiza: 23,8 °C
- Merlo: 23,5 °C
- Posadas (Misiones): 23,5 °C
- Ituzaingó: 23,5 °C
- Paraná: 23,5 °C
- Las Lomitas: 23,4 °C
- Resistencia (Chaco): 23,3 °C
- Morón: 23,1 °C
- Punta Indio (Buenos Aires): 23,0 °C
- Mendoza: 23,0 °C
- Paso de los Libres (Corrientes): 23,0 °C
- Reconquista (Santa Fe): 22,9 °C
Desde el SMN señalaron que estas temperaturas mínimas elevadas dificultan el descanso nocturno y agravan el impacto del calor acumulado, por lo que reiteraron la importancia de mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol y extremar los cuidados en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.