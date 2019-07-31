Valle María- El domingo 4 de agosto a las 12.30 en el Salón de la UALD (Unión de Alemanes Libres y sus Descendientes), se llevará a cabo un almuerzo y baile en el marco de la conmemoración de la Fiesta de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

Actuará Grupo Sol. El menú será choricitos con ensaladas, asado con cuero y papas y helado. Llevar cubiertos completos.

Las entradas tendrán un costo de $350 para mayores y $150 para menores. Por reserva de tarjetas, los interesados pueden comunicarse al teléfono 0343 155192478.