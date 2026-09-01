Allanaron una vivienda por una causa de amenazas calificadas
Desde la Jefatura Departamental Victoria se comunicó que el procedimiento se realizó en calle 33 Orientales y permitió secuestrar un revólver calibre .22, municiones, una navaja y una manopla.
Personal policial realizó durante la mañana un allanamiento y requisa domiciliaria en el marco de una causa judicial que investiga el delito de amenazas calificadas.
La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías y se concretó en una vivienda ubicada sobre calle 33 Orientales, entre Vélez Sarsfield y Junín en la ciudad de Victoria, habitada por un hombre de 32 años.
El procedimiento tuvo resultado positivo, según informaron fuentes policiales, y permitió encontrar distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.
Qué secuestró la Policía
Durante el operativo se procedió al secuestro de:
- Un revólver calibre .22 corto.
- Dos cartuchos de arma de fuego.
- Una navaja.
- Una manopla de metal.
Los elementos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que interviene en la causa.
Intervino personal del 911 y el Grupo Especial
El operativo contó con la participación de efectivos de la Sección 911, el Grupo Especial (GEPER) y personal de Cuerpo y Guardia.
El hombre que habitaba la vivienda quedó supeditado a la causa, mientras continúan las actuaciones y diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias vinculadas con la denuncia por amenazas calificadas.