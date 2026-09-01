Personal policial realizó durante la mañana un allanamiento y requisa domiciliaria en el marco de una causa judicial que investiga el delito de amenazas calificadas.

La medida había sido ordenada por el Juzgado de Garantías y se concretó en una vivienda ubicada sobre calle 33 Orientales, entre Vélez Sarsfield y Junín en la ciudad de Victoria, habitada por un hombre de 32 años.

El procedimiento tuvo resultado positivo, según informaron fuentes policiales, y permitió encontrar distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Qué secuestró la Policía

Durante el operativo se procedió al secuestro de:

Un revólver calibre .22 corto .

. Dos cartuchos de arma de fuego .

. Una navaja .

. Una manopla de metal.

Los elementos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial que interviene en la causa.

Intervino personal del 911 y el Grupo Especial

El operativo contó con la participación de efectivos de la Sección 911, el Grupo Especial (GEPER) y personal de Cuerpo y Guardia.

El hombre que habitaba la vivienda quedó supeditado a la causa, mientras continúan las actuaciones y diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias vinculadas con la denuncia por amenazas calificadas.