Personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Nogoyá realizó un allanamiento en una vivienda de calle Moreno, en el marco de una investigación por la presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías de Nogoyá y se desarrolló entre las 15:00 y las 18:30.

Secuestraron cocaína, marihuana y dinero

Durante el operativo, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína, marihuana y más de $1.360.000 en efectivo.

También fueron incautados una balanza digital, elementos vinculados al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.

Además, se procedió al secuestro de un motovehículo.

Dos hombres quedaron detenidos

Como resultado del procedimiento, fueron detenidos dos hombres de 41 y 44 años.

Ambos quedaron incomunicados y a disposición de la autoridad judicial interviniente, según informó la Jefatura Departamental Nogoyá.

La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía y el Juzgado de Garantías, con el objetivo de avanzar en el esclarecimiento de los hechos investigados.