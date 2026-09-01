Personal de la Jefatura Departamental Villaguay realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en inmediaciones de la Ruta Provincial N.º 20, en Lucas Norte, en el marco de una investigación iniciada por una denuncia por amenazas.

Las tareas de campo y averiguaciones desarrolladas por los investigadores permitieron reunir elementos considerados de interés para la causa. Con esa información, se dio intervención a la Justicia y se solicitó una orden de allanamiento y registro domiciliario.

La medida fue autorizada por el Juzgado de Garantías de Villaguay y concretada durante la jornada del 31 de agosto por efectivos de la Subcomisaría Lucas Sud Primera y la Comisaría Lucas Norte, dependientes de la División Operaciones y Seguridad Pública.

Secuestraron armas y municiones

El procedimiento tuvo resultado positivo y permitió secuestrar distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación:

Tres armas de fuego largas , entre ellas carabinas y una escopeta calibre 16.

, entre ellas carabinas y una escopeta calibre 16. 13 municiones calibre .22 .

. 5 cartuchos calibre 16 .

. 2 cartuchos calibre 12 .

. 47 vainas servidas de distintos calibres.

Todo el material fue formalmente secuestrado y puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente.