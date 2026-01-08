Desde la Jefatura Departamental de Victoria se informó que en las primeras horas de la tarde del miércoles 7 de enero se llevó adelante un procedimiento judicial en el marco de una causa que se encuentra bajo investigación.

De acuerdo a lo comunicado oficialmente, se dio cumplimiento a un oficio librado por el Juez de Garantías local, mediante el cual se ordenaba la realización de un allanamiento, requisa domiciliaria y autorización de secuestro en un inmueble ubicado en la intersección de las calles Camoirano y Matheu, en la ciudad de Victoria.

En cumplimiento de la orden judicial, personal policial procedió al secuestro de diversos elementos considerados de interés para la causa. Entre los objetos incautados se encuentran dos freidoras industriales de acero inoxidable, un horno eléctrico, una plancha industrial y un bidón de aceite. Todo el material quedó resguardado a disposición de la Justicia, hasta tanto se realicen las pericias correspondientes.

En el lugar trabajaron de manera conjunta efectivos de la Sección 911 y del área de Video Vigilancia, junto con personal de la División Policía Científica, quienes llevaron adelante las tareas técnicas y de rigor en el marco del procedimiento.