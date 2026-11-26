Dos viviendas fueron allanadas en Diamante en el marco de una investigación por daños y robo de dinero en efectivo en una agencia de tómbola ubicada sobre calle San Martín, antes de su intersección con Urquiza.

Según informó la Jefatura Departamental Diamante, el hecho fue advertido durante la madrugada, cuando personal del Comando Radioeléctrico observó daños en la puerta de ingreso del comercio. Los efectivos preservaron el lugar y dieron aviso al propietario, quien posteriormente radicó la denuncia por los daños y la faltante de dinero.

A partir de la intervención de la Sala de Videovigilancia y del trabajo de la División Investigaciones, se reunieron indicios que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal. Con esos elementos, la Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías órdenes de allanamiento y requisa para dos domicilios de la ciudad.

Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en calles Junín y Alberdi. Allí se secuestraron elementos considerados de interés para la causa y se localizó a un adolescente de 17 años presuntamente vinculado con el hecho.

Intervención de organismos de protección

El adolescente fue trasladado a la Comisaría de Minoridad. También tomaron intervención el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF) y el Ministerio Público de la Defensa, para coordinar su atención psicológica en un centro de salud.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades que pudieran surgir de la investigación.