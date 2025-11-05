Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó que en la mañana del martes 4 de noviembre se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía a cargo del Dr. Eduardo Guaita, orientada a desarticular una presunta organización dedicada a realizar préstamos de dinero bajo el sistema conocido como “Gota a Gota”.

El operativo fue encabezado por personal de la División Delitos Económicos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, en conjunto con áreas estratégicas de Investigaciones y Operaciones de la Jefatura Departamental Victoria. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías de esta ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la investigación apunta a una organización compuesta por al menos tres personas, presuntamente liderada por un ciudadano de nacionalidad colombiana, que habría estado operando en la zona ofreciendo préstamos con intereses usurarios y métodos de cobro coercitivos.

Durante los procedimientos, se allanaron tres inmuebles ubicados en zonas de calles Vicente López, Constitución y Boulevard, así como en calle P. Brasesco (zona de la Abadía), además de un local comercial de multirubros en Sarmiento y Abasolo.

Como resultado, fueron detenidos tres integrantes de la organización: un hombre colombiano de 28 años y dos vecinos de Victoria, de 33 y 27 años respectivamente. Asimismo, se procedió al secuestro de una motocicleta de 150 c.c., teléfonos celulares, una notebook, una máquina contadora de dinero, chequeras, facturas, remitos, anotaciones, documentación variada y una suma de dinero en efectivo.

Los detenidos quedaron alojados en la alcaldía de la Jefatura Departamental, mientras que todos los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Fiscalía interviniente.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance de la organización y posibles vínculos con hechos similares en otras localidades de la provincia.