Los procedimientos se realizaron alrededor de las 16:30 en viviendas ubicadas sobre calle Arenales, entre Catamarca y Monte Caseros, en cumplimiento de órdenes emanadas por el Juzgado de Garantías local.

Como resultado de las requisas, los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, una cantidad de clorhidrato de cocaína, bolsas de nylon utilizadas para el fraccionamiento de la sustancia, dinero en efectivo y una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos.

Además, fue detenido un joven de 20 años, señalado como principal sospechoso en la causa que investiga la presunta venta y distribución de drogas en la ciudad.

El operativo contó con el apoyo de personal especializado de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Gualeguay y de efectivos del Grupo Táctico, quienes colaboraron en las tareas de seguridad y ejecución de las medidas judiciales.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, el detenido quedó a disposición de la Justicia y deberá afrontar en los próximos días las actuaciones vinculadas a una causa encuadrada en la Ley Provincial de Narcomenudeo.

La investigación continúa con el objetivo de determinar el alcance de la actividad delictiva y la posible participación de otras personas.