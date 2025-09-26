Durante la mañana de este jueves, la Jefatura Departamental Victoria informó sobre un procedimiento llevado adelante por la División Drogas Peligrosas, en cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de Garantías local. La medida se enmarca en acciones de control y respuesta a la ciudadanía frente a la problemática de la venta de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad.

Con la colaboración del Grupo Especial de Victoria y personal de la Departamental Nogoyá, se realizaron allanamientos en dos viviendas ubicadas sobre calle French, entre Ezpeleta y Matanza.

Secuestros y detenciones

En el operativo se procedió al secuestro de:

Siete plantas de Cannabis Sativa .

. Dos envoltorios de nylon con marihuana .

. Nueve teléfonos celulares.

Dinero en efectivo.

Un arma de fuego de puño tipo “tumbera”, posiblemente calibre 22 mm.

Una réplica de arma de fuego símil calibre 9 mm.

Un cartucho calibre 32 y un cartucho calibre 14.

Asimismo, fueron identificadas nueve personas (cinco hombres y cuatro mujeres). Dos jóvenes de 20 y 27 años quedaron detenidos y alojados en la Alcaldía de la Jefatura Victoria, a disposición de la Fiscalía.

Un tercer ciudadano mayor de edad también fue detenido tras presentarse en sede policial por requerimiento de la causa.