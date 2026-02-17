Desde la Jefatura Departamental Nogoyá se informó que este martes 17 de febrero, alrededor de las 9:00, se realizaron allanamientos en tres domicilios de la ciudad, en el marco de una causa por Amenazas Agravadas. Las medidas fueron autorizadas por el Juzgado de Transición y Garantías local.

La investigación se inició en la Comisaría Villa 3 de Febrero luego de que, el sábado 14 de febrero, se produjera un enfrentamiento entre grupos antagónicos integrados por menores de edad. Según se indicó, el conflicto se habría originado a partir de amenazas efectuadas a través de redes sociales, fijándose como punto de encuentro el predio de los Corsos Municipales.

Personal policial que se encontraba afectado al operativo de seguridad del evento advirtió la situación, logró individualizar a varios de los involucrados y controlar el episodio. En ese contexto, se procedió al secuestro de distintos elementos, entre ellos manoplas, gomeras y objetos cortopunzantes, lo que permitió desarticular el enfrentamiento y garantizar el normal desarrollo de la celebración. Posteriormente, se recepcionaron denuncias vinculadas a los hechos.

Resultados de los procedimientos

Como resultado de los allanamientos fueron identificadas seis personas, cuatro mayores de edad y dos menores.

En el procedimiento realizado en la intersección de calles Dr. Ramat y República de Entre Ríos, se concretó el secuestro formal de un arma larga de caño recortado, sin cartuchería, y de un teléfono celular que habría sido utilizado por el principal sospechado.

En tanto, el allanamiento efectuado en calle La Rioja también arrojó resultado positivo: se secuestró un teléfono celular y, con intervención de personal de la División Drogas Peligrosas, se procedió al secuestro de una planta de cannabis sativa.

Por su parte, el tercer procedimiento llevado adelante en Bulevar Alberdi tuvo resultado negativo.

Intervención fiscal y continuidad de la investigación

En comunicación con la fiscal en turno, Maite Burruchaga, se dispuso el traslado a la Jefatura Departamental tanto de los mayores de edad como de uno de los menores —de 16 años e interesado en la causa inicialmente investigada— a los fines de cumplimentar una correcta identificación.