La Comisaría Crespo informó que avanzó la investigación en el marco de una causa por el supuesto delito de robo de motovehículo ocurrido en Barrio San Miguel, hecho por el cual ya habían sido detenidos dos jóvenes de 21 y 23 años. La unidad sustraída había sido recuperada días atrás en Libertador San Martín.

Según se indicó oficialmente, la dependencia continuó recolectando indicios y elementos probatorios vinculados al hecho, lo que permitió generar una ampliación de informe que fue elevada a la Fiscalía de Investigación y Litigación interviniente, a cargo de la Dra. María del Huerto Felgueres.

En ese marco, se solicitaron órdenes de allanamiento para los domicilios de ambos sospechados. La medida fue evaluada y respaldada por la Fiscalía, y posteriormente autorizada por el Juzgado de Garantías N° 2 de Paraná, a cargo del Dr. Eduardo Ruhl.

Dos allanamientos con resultados positivos

En horas de la tarde de este martes, efectivos de la Comisaría Crespo llevaron adelante los procedimientos en dos viviendas ubicadas en Barrio San Miguel, cumpliendo con las órdenes judiciales de allanamiento, requisa domiciliaria y personal.

Tras una minuciosa búsqueda en ambos inmuebles, se obtuvieron resultados considerados satisfactorios por la fuerza policial.

En uno de los domicilios se procedió al secuestro de una motocicleta Yamaha FZ, color bordó; un casco homologado; prendas de vestir y calzado. En la segunda vivienda se incautó otra prenda que sería de interés para la causa.

Elementos bajo pericia

Desde la dependencia señalaron que todos los elementos secuestrados serán sometidos a pericias de cotejo con el objetivo de establecer una posible relación directa entre su propiedad o uso y la participación en el ilícito investigado.

Los efectos fueron remitidos y puestos a disposición de la Justicia, que continuará con la Investigación Penal Preparatoria para determinar responsabilidades.

En términos investigativos, los procedimientos realizados aportan nuevos elementos para reconstruir la maniobra delictiva y comprometen a las personas oportunamente aprehendidas por efectivos de la Comisaría Crespo.