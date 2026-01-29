Según se comunicó oficialmente, alrededor de las 14:30 horas se dio cumplimiento a un oficio librado por el Juzgado de Garantías local, mediante el cual se autorizaba un allanamiento y requisa domiciliaria con facultad de secuestro en un inmueble ubicado en el segundo cuartel de esta ciudad.

Durante el procedimiento, el personal interviniente procedió al secuestro de dos (02) teléfonos celulares, elementos considerados de interés para la causa. Asimismo, al continuar con la diligencia, se constató en el lugar la existencia de 18 plantas de la especie Cannabis Sativa, semillas de la misma especie, una balanza de precisión y un ambiente especialmente acondicionado como invernadero.

Ante esta situación, se dio inmediata intervención a personal de la División Drogas Peligrosas, quienes realizaron los secuestros correspondientes y continuaron con las actuaciones de rigor, conforme a la normativa vigente.

En el operativo intervinieron además efectivos de la Sección Asuntos Judiciales y de la Sección 911 y Video Vigilancia, desarrollándose el procedimiento con total normalidad y bajo las directivas judiciales impartidas.