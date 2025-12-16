La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de allanamiento dispuesta por el Juzgado de Garantías local. Al ingresar al domicilio, los efectivos constataron el grave estado en el que se encontraban numerosos animales, contabilizándose once perros adultos y cuatro cachorros, cuatro gatos, dos cardenales, tres jilgueros y doce gallinas.

En el lugar intervino el Médico Veterinario Policial, Dr. Flavio Maggio, quien efectuó el examen correspondiente a los animales. En su informe dejó constancia del mal estado general, detallando baja condición corporal, presencia de lesiones, falta de vacunación y desparasitación, además de condiciones de hacinamiento. Esta situación fue inmediatamente comunicada a la Fiscalía en turno.

Asimismo, durante el procedimiento tomaron intervención efectivos de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, personal de la División de Policía Científica, representantes de Acción Social y miembros de una Asociación Protectora de Animales, quienes colaboraron en la asistencia y evaluación del caso.

Las actuaciones continúan en el ámbito judicial, a fin de determinar responsabilidades conforme a la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal.