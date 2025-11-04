Desde la Jefatura Departamental de Policía de Nogoyá se informó a Paralelo 32 que, en el marco de una investigación por un hecho de daño ocurrido recientemente, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante diversas tareas de relevamiento fílmico y trabajos de campo, que permitieron identificar al presunto autor del hecho.

Según se detalló, el individuo habría provocado daños en dos vehículos estacionados en la vía pública, ocasionando perjuicios económicos a sus propietarios.

Con los informes correspondientes elevados a la justicia, y por orden del Juez de Transición y Garantías, Dr. Oscar Rossi, en horas de la tarde del lunes 3 de octubre se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Barrio Villa Ghiano.

El procedimiento arrojó resultado positivo, logrando el secuestro de una bicicleta, prendas de vestir y un cuchillo, elementos considerados de interés para la causa en curso.

El imputado, un hombre de 37 años, fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental de Nogoyá, quedando a disposición de las autoridades judiciales competentes, luego de cumplimentarse las diligencias de rigor.