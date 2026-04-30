El operativo se realizó en cumplimiento de un oficio emanado por el Juzgado de Garantías de Victoria, que dispuso el allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda ubicada en la intersección de calle Viamonte y Cortada La Virgen, en barrio Quinto Cuartel de la ciudad de Victoria.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres teléfonos celulares, envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, además de recortes y otros paquetes con sustancias estupefacientes, elementos que serían de interés para la causa en curso.

Asimismo, se concretó la detención de tres personas: un hombre de 47 años, su pareja de 38 y la madre del primero, de 66 años. Todos quedaron a disposición de la Justicia y serán imputados en los próximos días por presunta comercialización y distribución de drogas, en el marco de la Ley Provincial de Narcomenudeo.

Del operativo participaron también efectivos de la Guardia Especial, Comisaría Quinto Cuartel y Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, quienes brindaron apoyo en el despliegue.

Desde la Policía de Entre Ríos destacaron que este tipo de intervenciones forman parte de una política sostenida de lucha contra el narcotráfico a pequeña escala, y remarcaron el compromiso institucional de continuar trabajando en la prevención de este delito, dando respuesta a las inquietudes de los vecinos de la comunidad.