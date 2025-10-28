Desde la Jefatura Departamental de Policía de Victoria se informó que este martes 28 de octubre se dio cumplimiento a un oficio judicial vinculado a una causa por robo, emanado del Juzgado de Garantías y Transición, a cargo del Dr. José Alejandro Calleja.

En el marco de dicha orden, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante un allanamiento y requisa domiciliaria en una vivienda ubicada sobre calle Italia, entre Pringles y Marcos Paz, habitada por un ciudadano menor de edad que se encontraba presente al momento del procedimiento.

Según se informó oficialmente, la medida arrojó resultado positivo, procediéndose al secuestro de diversos elementos de interés para la causa:

Una caja cerrada de encendedores y seis encendedores sueltos .

y . Veintiséis paquetes cerrados de cigarrillos de 20 unidades, de diferentes marcas.

de 20 unidades, de diferentes marcas. Tres cajas cerradas de cigarrillos Chesterfield, cada una con doce paquetes en su interior.

Desde la fuerza se destacó la colaboración del personal de la División Policía Científica, la Sección 911 y Videovigilancia, así como del personal de guardia que prestó apoyo durante el operativo.