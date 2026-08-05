En el marco de una investigación por un robo ocurrido en la ciudad de Victoria, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Jefatura Departamental Victoria realizó este miércoles un allanamiento en la ciudad de Paraná, donde secuestró un automóvil, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

El procedimiento se llevó a cabo durante la mañana del miércoles 5 de agosto en una vivienda ubicada en el barrio Lomas del Mirador, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado interviniente de Victoria.

Operativo conjunto entre distintas áreas policiales

La medida judicial fue ejecutada de manera conjunta por efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Victoria, la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal y el Grupo Especial G.I.A. de la Policía de Entre Ríos.

El allanamiento forma parte de la investigación iniciada tras un hecho de robo cometido el pasado 14 de julio, cuya víctima fue un comerciante de la ciudad de Victoria.

Qué elementos fueron secuestrados

Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron distintos elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Entre los objetos incautados se encuentran:

Un automóvil Fiat Cronos de color blanco.

de color blanco. Seis teléfonos celulares.

Un par de guantes de trabajo.

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia para ser sometidos a las pericias correspondientes y determinar su posible vinculación con el hecho investigado.

Tres personas quedaron supeditadas a la causa

Durante el procedimiento también fueron identificadas tres personas mayores de edad, quienes quedaron supeditadas a la investigación por disposición de la autoridad judicial.

Desde la Policía informaron que la causa continúa en etapa investigativa y que se trabaja en la recolección de nuevas pruebas que permitan avanzar en el total esclarecimiento del robo ocurrido en Victoria.

Los investigadores no descartan la realización de nuevas diligencias en el marco de la pesquisa, conforme a la evolución de las actuaciones judiciales.