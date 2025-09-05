En el marco de una investigación por supuesta comercialización de estupefacientes, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Nogoyá llevó adelante este jueves 4 de septiembre un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Rocamora de esta ciudad.

El procedimiento, autorizado por oficio judicial, se desarrolló entre las 15 y las 19 horas y contó con la colaboración de distintas áreas de la Departamental. Según informaron fuentes policiales, el operativo arrojó resultado positivo y permitió el secuestro de diversos elementos vinculados a la investigación.

Elementos incautados

Durante el allanamiento se procedió al secuestro de:

Un proyectil calibre .32.

Dos pequeñas piedras de sustancia blanquecina, que arrojaron positivo para clorhidrato de cocaína .

. Tres teléfonos celulares.

Una balanza digital en funcionamiento.

Un frasco de vidrio con 4,6 gramos de cogollos de marihuana .

. Dos platos y dos cucharas con restos de clorhidrato de cocaína.

Un arma de fuego calibre .22 largo sin culata, con un cartucho en recámara.

Una cerámica con clorhidrato de cocaína.

Un soporte metálico con semillas y restos de marihuana y cocaína.

Una motocicleta Honda Biz 110cc de color negro.

Identificaciones y detención

En el lugar fueron identificadas dos mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Además, se concretó la detención de un hombre de 29 años, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.

Las autoridades destacaron que el procedimiento forma parte de una serie de acciones coordinadas para combatir el narcomenudeo en Nogoyá y remarcaron la importancia de la colaboración entre distintas divisiones policiales para llevar adelante estas tareas investigativas.