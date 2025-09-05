Policía de Entre Ríos
Allanamiento en Nogoyá: secuestran drogas, armas y detienen a un hombre de 29 años
En el marco de una investigación por supuesta comercialización de estupefacientes, personal de la División Drogas Peligrosas de la Jefatura Departamental Nogoyá llevó adelante este jueves 4 de septiembre un allanamiento y registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre calle Rocamora de esta ciudad.
El procedimiento, autorizado por oficio judicial, se desarrolló entre las 15 y las 19 horas y contó con la colaboración de distintas áreas de la Departamental. Según informaron fuentes policiales, el operativo arrojó resultado positivo y permitió el secuestro de diversos elementos vinculados a la investigación.
Elementos incautados
Durante el allanamiento se procedió al secuestro de:
- Un proyectil calibre .32.
- Dos pequeñas piedras de sustancia blanquecina, que arrojaron positivo para clorhidrato de cocaína.
- Tres teléfonos celulares.
- Una balanza digital en funcionamiento.
- Un frasco de vidrio con 4,6 gramos de cogollos de marihuana.
- Dos platos y dos cucharas con restos de clorhidrato de cocaína.
- Un arma de fuego calibre .22 largo sin culata, con un cartucho en recámara.
- Una cerámica con clorhidrato de cocaína.
- Un soporte metálico con semillas y restos de marihuana y cocaína.
- Una motocicleta Honda Biz 110cc de color negro.
Identificaciones y detención
En el lugar fueron identificadas dos mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Además, se concretó la detención de un hombre de 29 años, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental a disposición de la Justicia.
Las autoridades destacaron que el procedimiento forma parte de una serie de acciones coordinadas para combatir el narcomenudeo en Nogoyá y remarcaron la importancia de la colaboración entre distintas divisiones policiales para llevar adelante estas tareas investigativas.