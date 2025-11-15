Desde la Jefatura Departamental de Diamante se informó que personal policial de la División Investigaciones, junto al Ministerio Público Fiscal local, llevó adelante distintas tareas de pesquisa luego de recibir la denuncia del propietario de un comercio dedicado al entrenamiento físico. El denunciante manifestó que, durante la noche y con el local cerrado al público, había detectado la faltante de una suma de dinero.

Ante la situación, los agentes iniciaron con celeridad diversas averiguaciones que permitieron reunir los elementos probatorios necesarios para solicitar la intervención judicial. Con estos datos, el Juzgado de Garantías emitió una orden de allanamiento y requisa sobre un predio con viviendas ubicado en calle Sara Romero.

La medida fue ejecutada de inmediato, logrando el secuestro de elementos considerados de interés para el avance del proceso judicial. Asimismo, se procedió a la identificación de personas mayores de edad residentes en el lugar, quienes quedaron supeditadas a la continuidad de las actuaciones penales por la conducta que se investiga.