El hecho que dio origen a la intervención policial ocurrió alrededor de las 00:30 del domingo, cuando efectivos fueron alertados sobre un incidente en una vivienda del barrio Guadalupe. En ese contexto, un joven de 22 años manifestó que, mientras se encontraba reunido con amigos, un conocido irrumpió en el domicilio y lo habría amenazado apuntándole con un arma.

A partir de esa denuncia, el Área de Investigaciones de la dependencia inició tareas tendientes a reunir pruebas que permitieran identificar al sospechoso y determinar la existencia del arma mencionada. Con los elementos recabados, se solicitó una orden de allanamiento, medida que fue avalada por la fiscal Clarisa Aiello y autorizada por la jueza de Garantías N°6, Elisa Zilli.

El procedimiento se concretó durante la tarde del mismo domingo en un domicilio de esta ciudad. Como resultado de la requisa, el personal policial secuestró un teléfono celular —que será sometido a pericias—, sustancia que tras los test de campo realizados por la División Drogas Peligrosas arrojó resultado positivo para cannabis sativa, y un picador.

Todos los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia. En tanto, a raíz de los hallazgos, la Fiscalía dispuso la detención del morador de la vivienda, un hombre de 27 años, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, donde permanecerá alojado luego de cumplimentarse las diligencias de rigor.