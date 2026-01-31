Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó oficialmente que se logró un avance clave en la investigación de un violento hecho delictivo ocurrido en la ciudad de Victoria a fines de enero, que culminó con un allanamiento en la provincia de Buenos Aires y la detención de uno de los presuntos autores.

Según detalla la gacetilla de prensa, el hecho investigado tuvo lugar el 24 de enero, alrededor de las 02:30 horas, en inmediaciones de calle América, cuando dos hombres —uno de ellos armado— irrumpieron en una vivienda y redujeron a una familia integrada por cinco personas, sustrayendo una suma considerable de dinero.

Tras el asalto, personal de la División Investigaciones inició una exhaustiva tarea investigativa, recolectando y analizando distintos elementos probatorios tanto en Victoria como en las ciudades de Diamante y Paraná. A partir de estas diligencias, se logró establecer que los autores del hecho habrían utilizado un automóvil Renault Logan, color negro, el cual se encontraba registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con esta información, efectivos de la División Investigaciones Victoria se trasladaron a la provincia de Buenos Aires, donde trabajaron de manera conjunta con la Policía de Seguridad Aeroportuaria. El trabajo coordinado permitió localizar el vehículo de interés en el barrio San Cristóbal.

Los datos obtenidos fueron puestos en conocimiento del fiscal interviniente, Dr. Eduardo Guaita, quien tuvo a su cargo la investigación y gestionó el correspondiente exhorto judicial. Como resultado, en la jornada de hoy, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, junto a la Policía de la Ciudad, llevó adelante un allanamiento en un domicilio del mencionado barrio porteño.

Durante el procedimiento se concretó la detención de un hombre de 26 años, además del secuestro del automóvil Renault Logan, dos teléfonos celulares y una computadora portátil, elementos que serán sometidos a peritajes.

Desde la fuerza policial se indicó que la investigación continúa en curso, con el objetivo de lograr el total esclarecimiento del hecho y determinar el grado de responsabilidad del detenido, quien quedó alojado en la alcaldía de la Jefatura Victoria, tras ser trasladado por la Guardia Especial de dicha dependencia.