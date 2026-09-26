El Gobierno de Entre Ríos avanzó en la definición del nuevo sistema de alimentación escolar que comenzará a implementarse durante el ciclo lectivo 2027. La propuesta contempla la incorporación de alimentos frescos y mejoras en el perfil nutricional de los productos destinados a desayunos y meriendas.

La definición surgió de una nueva reunión de la mesa interdisciplinaria de alimentación y nutrición, que reúne a representantes del Gobierno provincial, universidades y entidades profesionales.

Durante el encuentro también se acordó avanzar en la creación de un consejo consultivo, que funcionará como espacio permanente de asesoramiento y participación de especialistas.

Hacia el menú escolar 2027

Representantes del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos presentaron la devolución sobre la propuesta alimentaria elaborada por la empresa que participa del proceso, a partir del análisis realizado por profesionales de la institución.

Uno de los puntos centrales fue la incorporación de alimentos frescos. El esquema previsto combinará estos productos con los alimentos elaborados por la empresa, con el objetivo de mejorar la calidad nutricional de las prestaciones.

Carolina Guinle, nutricionista e integrante de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), explicó que la reunión permitió continuar el trabajo iniciado en encuentros anteriores.

“A partir de las propuestas que se presentaron, se acordó avanzar en la definición del menú escolar para 2027”, señaló.

Según detalló, entre los aspectos que se busca mejorar se encuentran los desayunos y las meriendas, con una reducción de los azúcares totales y una mejora del perfil nutricional en cuanto a fibra, macro y micronutrientes.

Un consejo consultivo permanente

Otro de los acuerdos alcanzados fue la conformación de un consejo consultivo o mesa institucional que tendrá como función acompañar de manera permanente las políticas vinculadas con alimentación y nutrición.

El espacio permitirá incorporar la participación de instituciones académicas, profesionales y especialistas, con el objetivo de generar un ámbito de consulta y seguimiento del sistema.

La iniciativa se complementará con la creación de un área específica y transversal dentro del Gobierno provincial, destinada a abordar las políticas de alimentación y nutrición.

En ese marco, se prevé incorporar progresivamente profesionales que participen en la implementación, auditoría y mejora del sistema.

Incorporación de profesionales

Como parte de esta estructura, están previstos tres concursos de planta para sumar profesionales al equipo de trabajo.

Los tribunales evaluadores contarán también con representantes del Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos y de universidades, de acuerdo con lo informado durante la reunión.

El diagnóstico estará listo en noviembre

La mesa interdisciplinaria estableció además un cronograma para los próximos meses. Según lo previsto, en noviembre estará disponible el diagnóstico que permitirá avanzar en el cierre de la propuesta nutricional que se aplicará durante 2027.

Hasta entonces, continuará el análisis de los aspectos nutricionales y logísticos del nuevo sistema, con participación de especialistas de distintas instituciones.

El Gobierno provincial informó que en los próximos días dará detalles sobre la creación del área específica, la conformación del consejo consultivo y la continuidad de la mesa interdisciplinaria.

Quiénes participaron

De la reunión participaron el decano de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), José Antonio Dorati; Nuria Antonella Chichizola, del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (Cepea); Elsa Olmedo y María Belén Parodi, por el Colegio de Nutricionistas de Entre Ríos; la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de Uader, Yanina Schmidt; y Carolina Guinle, también de Uader.

Por parte del Gobierno provincial estuvieron el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el director de Comedores Escolares, Lautaro Azzalini; la directora de Salud Materno Infanto Juvenil, Georgina López; el coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Gobernación, Matías Plugoboy; y el coordinador de Direcciones Departamentales de Escuelas, Sebastián Benedetti.