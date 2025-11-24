La presidenta del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos e intendenta de Federal, Alicia Oviedo, anunció la realización de una jornada de reflexión y formación partidaria que tendrá lugar el próximo jueves en la sede central de la calle San Martín. La actividad, organizada por el Rectorado del Partido, se desarrollará desde las 20 y contará con participación abierta mediante inscripción previa a través de la web.

Oviedo destacó que el encuentro se enmarca en los desafíos que enfrentan actualmente las fuerzas políticas, particularmente tras las elecciones de medio término. “Este tipo de actividades contribuye al mejoramiento de los partidos políticos, pero sobre todo a la necesaria modernización y nuevos estilos que los actuales contextos requieren para la Unión Cívica Radical de Entre Ríos”, sostuvo.

La dirigente señaló que el debate interno debe centrarse en pensar el futuro del partido frente a los cambios sociales, tecnológicos y culturales que atraviesan al sistema político. “Es muy bueno debatir sobre escenarios futuros, con un claro interrogante: ¿presenciamos el fin de los partidos de masa o debemos adaptarnos y rediseñarnos en partidos mucho más ágiles?”, planteó.

Oviedo subrayó además la responsabilidad generacional en la conducción partidaria. “Tenemos la responsabilidad de reconfigurar, o al menos dejar las herramientas para que los jóvenes y quienes seguramente nos sucederán encuentren un partido abierto, activo y adaptado a las nuevas tecnologías”, concluyó.

La jornada se propone como un espacio de discusión y actualización interna, con el objetivo de proyectar a la UCR entrerriana hacia modelos organizativos más dinámicos y acordes a las demandas de la sociedad actual.