Aluani sostuvo que el discurso del mandatario “ratificó con claridad el rumbo que la provincia necesita para consolidar el orden institucional, fortalecer la transparencia y generar las condiciones para el crecimiento y el desarrollo”.

Puede interesarte

Respaldo al equilibrio fiscal y la modernización

En ese sentido, destacó especialmente las políticas orientadas al equilibrio fiscal, la modernización del Estado y el impulso a la producción y al empleo.

“Estos avances son el resultado de decisiones responsables que permiten mirar el futuro con mayor previsibilidad”, afirmó la vicegobernadora, al tiempo que valoró el enfoque institucional planteado por el Ejecutivo provincial.

Según expresó, el mensaje dejó en claro la voluntad de profundizar un modelo de gestión basado en el orden de las cuentas públicas, la transparencia administrativa y la promoción del desarrollo productivo como eje de crecimiento.

Puede interesarte

Trabajo articulado entre poderes

Aluani señaló además que la etapa que atraviesa la provincia requiere “sostener el rumbo, profundizar las transformaciones iniciadas y trabajar de manera articulada entre los distintos poderes del Estado para que el crecimiento se traduzca en más oportunidades para todos los entrerrianos”.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la Legislatura de acompañar las iniciativas que consoliden el proceso de transformación en marcha y contribuyan al desarrollo integral de Entre Ríos, en el marco del nuevo período legislativo.