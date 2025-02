Victoria.- Boletín Oficial mediante, firmado el viernes 10 de enero y publicado el lunes 13 de enero, se conoció oportunamente el decreto firmado por el presidente Javier Milei, convocando a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, las que comenzaron el lunes 20 de enero, extendiéndose las mismas hasta el 21 de febrero.

Las temáticas que se abordarán a lo largo de estas cuatro semanas son:

- Eliminación de las PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias)

- Ficha Limpia: Iniciativa y siembra legislativa del PRO, que propone que personas con condenas en firme (dos veces confirmadas), por delitos penales, no puedan acceder a cargos electivos.

- Juicio en ausencia: El que se efectiviza sin la presencia del acusado, a pesar de haber sido notificado. Este tipo de juicio se aplica para delitos graves, como el terrorismo, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la desaparición forzada y la tortura.

- Ley antimafias.

- Pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema.

Conocido dicho temario, el ex legislador provincial Daniel Sobrero y ex asesor letrado de la Municipalidad de Victoria, dio a conocer a Paralelo 32 su observación respecto del no tratamiento en esta instancia del Presupuesto Nacional.

“El presupuesto es como la ruta que va a seguir el país por el Poder Ejecutivo, es más bien la parte simbólica de la cuestión”, indicó, enfatizando luego que hay un interés muy claro por parte del Ejecutivo, en manejar los fondos sin ningún tipo de control.

“La ley de Administración Financiera le permite que cuando no hay presupuesto, se trabaje con el anterior, con las reformas que hay que hacerle al Ejecutivo, necesarias para poder empezar el nuevo año con autorización, o con poder del Ejecutivo, para aplicar lo aprobado en el presupuesto” explicó, añadiendo que si bien Milei actúa en base a lo que la Ley de Administración Financiera le permite, “como es costumbre le echará toda la responsabilidad a la casta política que no le aprobó el presupuesto, lo cual no es así”.

En esa línea, aclaró a posteriori que toda medida de gobierno en una democracia es el acuerdo de las distintas partes; “lo que tiene que tener en cuenta no es quién gana esa apuesta, sino es la suerte del país y la suerte de los argentinos, entonces me parece que hay que llegar a acuerdo, no hay acuerdo que no se pueda llegar cuando hay la intención fundamental del pueblo primero y no la suerte de mi pensamiento o de mi posición política”. “Nunca puede la exigencia ser el objetivo de ningún partido, cuando se busca la unión nacional”, resumió.

“Soy un hijo de la educación pública”

Claramente, si hubo una situación de esta gestión gubernamental nacional, donde el gobierno tuvo que hacer frente a una multitudinaria marcha en contra de su discurso, fue con las universidades públicas. El reclamo de esas marchas fue por la continuidad de la gratuidad de la educación pública; si bien, vale destacar, el gobierno lo que pedía y lo sigue haciendo es el contralor económico y relevamiento intrainstitucional.

Al respecto, Sobrero, quien supo desde sus años de estudios universitarios pertenecer activamente a MURA Movimiento Universitario Reformista Auténtico, que fue la antesala de la masiva Franja Morada, fue contundente. “Yo soy un hijo de la educación y de la educación pública y gran defensor de la misma, pude estudiar precisamente por la gratuidad, yo estudiaba con libros de la biblioteca que me otorgaba la Facultad de Derecho y es un orgullo para mí decirlo, porque yo no estaba en condiciones económicas de poder hacerlo, entonces ¿cómo voy a negarle a la gente esa posibilidad?” sentenció, subrayando que las universidades ya cuentan con su debido control y, en el caso de que exista algún delito, es obligación de hacer la pertinente denuncia en el lugar indicado.

“¿Vos conocés alguna denuncia hecha por el Ejecutivo por intermedio de sus funcionarios? Ninguna. Entonces quiere decir que es un giro político, es tratar de decir, bueno, ve lo que se gasta y se tira; posiblemente hay errores, a veces sin quererlo, otras tal vez queriéndolo, pero de ahí a suprimir la gratuidad…”.

PASO, Ficha Limpia y Corte Suprema

En cuanto al resto de los temas que se tratarán durante estas semanas en el Congreso de la Nación, indicó, “las PASO, en mi criterio, han contribuido a la desnaturalización, sobre todo de la ideología partidaria”, agregando en esa línea que el tema de Ficha Limpia es absolutamente protagonista.

“Han sido legisladores radicales y del PRO los que han llevado adelante todo sobre Ficha Limpia; yo soy absolutamente partidario, pero dejemos bien claro que es para aquellos que han cometido determinados delitos, sobre todo de corrupción”.

En tanto, respecto de las designaciones en la Corte Suprema de Justicia expresó “no es nombramiento, van a tratarlo”, para luego posicionarse críticamente respecto del Juez Federal Ariel Lijo, quien es uno de los candidatos propuestos por el primer mandatario nacional Javier Miel para ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siendo de hecho publicada su postulación el pasado 15 de abril del 2024 en el Boletín Oficial.

Al finalizar, volvió a expresarse contra la no inclusión del tratamiento del Presupuesto Nacional en las extraordinarias, “creo que ocultan otras intenciones, y bueno, no los puedo probar, pero evidentemente al no hacerse lo que debe hacerse, alguna razón debe haber”.