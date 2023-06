Como es sabido, en la Argentina existen muchos tipos de dólares. Por supuesto que no me refiero a dólares “cara chica”, “cara grande”, verdes, azulados y toda esa variedad, sino a los que se han creado artificialmente en nuestro país gracias al ingenio de los funcionarios públicos, que han logrado establecer nombres “traídos de los pelos” con tal de no reconocer la pérdida de valor adquisitivo que tiene el propio peso argentino.