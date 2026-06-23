Crespo.- La Municipalidad de Crespo está empeñada en realzar el valor del Vivero Municipal ubicado en Barrio Salto. Se fue transformando en un jardín ecológico y para destacar ese cambio está en estudio en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que crea formalmente el ‘Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal’ de la ciudad de Crespo y lo declara ‘Bien de Interés Histórico Natural Municipal’. La normativa daría un marco legal integral a los espacios municipales destinados a la preservación ambiental.

Se destaca que el Vivero Municipal, “como primer dispositivo ambiental de la ciudad, ha evolucionado de ser un centro de provisión de especies a un espacio de educación ambiental incipiente que requiere formalización y modernización”.

Determinaciones

La iniciativa estipula, entre otros puntos:

• Se establece un coordinador del espacio y se determina que la autoridad de aplicación sea el Área de Ambiente Municipal;

• El Departamento Ejecutivo Municipal debe presentar un Proyecto Educativo Bianual;

• Se podrán celebrar convenios con instituciones educativas de todos los niveles, universidades, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo de pasantías, proyectos de investigación, prácticas profesionalizantes y fortalecimiento del Programa de Voluntariado Ambiental.

• Establecer un cronograma anual de actividades que incluya visitas guiadas educativas, talleres de jardinería nativa, eventos relacionados con efemérides ambientales.

• Se sectoriza el espacio en cuatro zonas. Sector de Producción con área de vivero y reproducción de especies; Sector Educativo, con senderos de interpretación con cartelería informativa; zona intangible, sector de protección estricta de aproximadamente 20 metros cuadrados donde no se intervendrá, permitiendo que la naturaleza se desarrolle libremente para observación de procesos naturales; áreas de Uso Público, con espacios destinados a picnic, reuniones al aire libre y eventos culturales ambientales.

Destino de las especies

Las especies reproducidas en el Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal estarán destinadas prioritariamente a espacios públicos y arbolado urbano de Crespo; programas municipales de forestación y restauración ambiental en MiCrA; campañas de concientización ambiental; donaciones a instituciones educativas y campañas de concientización.

En tanto, la entrega de plantines se realizará bajo las modalidades que la Autoridad de Aplicación determine (gratuidad, intercambio por reciclables, etc.), y estará sujeta a disponibilidad de stock y prioridades de planificación oficial.