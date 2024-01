De diciembre a marzo se ha dado el periodo más crítico de la sequía porque en ese periodo se desarrolla y termina la cosecha gruesa. “Hay lugares donde en los últimos 50 años no hubo tan bajo registro de lluvias en la provincia. Productores que llevan ordenadamente su registro y que van viendo mes a mes la lluvia, nos confirman eso”, dice el delegado de Federación Agraria en Entre Ríos, Alfredo Bel, entrevistado por Paralelo 32.

El dirigente habló de las gestiones realizadas por la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, que derivó en una mayor tolerancia de los entes recaudadores y Banco Nación, a los que deberán presentarse los afectados por la sequía cumplimentando algunos requisitos, que explica en esta nota.

“No se puede tener ningún beneficio si no se hace el trámite individual de lograr el reconocimiento de la emergencia a través de un formulario. La ley es clara, si se declara pérdidas mayores al 50% es una situación de emergencia, si la pérdida es mayor del 80% la situación es de desastre”, explicó Bel, quien brindó explicaciones a productores de la zona el jueves último en la sede de INTA Crespo.

— ¿Eso de avalúa antes de cosecha?

_Es una declaración jurada, el productor dice cuánto estimaba cosechar, cuánto cosechó o cuánto va a estimar cosechar. Suponiendo que no haya podido cosechar todavía la soja, para hacer el trámite nosotros le recomendamos que lo haga lo antes posible, que no espere todavía este mes, que lo haga aproximado a lo que él va viendo, conociendo su situación, y lo hace en carácter de declaración jurada, por lo tanto puede haber inspección, entrecruzamiento de datos.

— ¿Cuántas actividades están alcanzadas por la medida?

_Se han declarado todas las actividades en emergencia excepto el arroz. EL productor que tiene ganadería, lechería, que sea agrícola, que sea forestal, frutihortícola, citricultor, avicultor, todas las actividades están declaradas en emergencia. Lo que si hay distintos formularios, o sea que tiene que pedir el formulario que le corresponde.

–A qué tipo de ayuda podrán acceder?

_Conseguido el certificado de emergencia acá hay tres organismos que establecen algún tipo de “alivio” a la situación, uno es ATER pero solo del impuesto inmobiliario rural y sub rural, nada más, para ningún otro bien, eso es lo que se alcanza en la emergencia, y es la prórroga, no hay ningún otro tipo de beneficio. Eso va a ser automático, el productor tiene que firmar la declaración jurada, una vez que tenga el certificado, no tiene que ir a ATER porque en la provincia, las áreas de la secretaria de producción hacen un informe con los números de partida y se lo elevan a ATER y ATER tiene que responder a eso, los vencimientos, que es muy importante en esto.

–¿Cuánto tiempo se prorrogan?

_El decreto lo estableció hasta agosto del 2018, la emergencia va hasta el 28 de febrero de 2019, nosotros estamos gestionando con total racionalidad que los 4 vencimientos del año 2018 se posterguen hasta el año que viene. Lo hemos gestionado ya con el gobernador y entendemos que es lo que corresponde. Por eso, que no se preocupen todavía los productores que todavía no han adquirido el certificado, porque es un trámite interno que hace la provincia, no hace falta ir con un papel a ATER para que se reconozca.

Después el otro organismo recaudador es la AFIP a nivel nacional, también la AFIP está alcanzada por la ley nacional de emergencia, acá el productor tiene que conseguir el certificado y a este sí, lo tiene que llevar. Tiene que ir, presentarse en la AFIP y ahí tiene que ver si va hacer algún tipo de postergación de los anticipos de ganancias, como viene su situación fiscal, que es lo que le puede servir el certificado.

– ¿La AFIP pone algún tipo de condición? ¿Tiene que estar al día con todo en la AFIP para acceder al beneficio?

– La AFIP siempre tiene un montón de peros, pero vemos más predisposición en esta emergencia. Hay una bajada de línea mucho más clara en cuanto a que tomen los certificados de emergencia y vean la posibilidad de darle al contribuyente alternativas. También hoy con la AFIP estamos como en un impasse, porque ha habido anuncios importantes para el productor con la eliminación de varios trámites para simplificar las cosas. Fue un anuncio del presidente en Expoagro y eso no se ha concretado aún, así que ahí también hay una expectativa de cómo va aquedar algunas de las exigencias, muchas de las cuales son formales. Por ejemplo, de 7 registros y declaraciones que había que hacer en cada periodo fiscal, muy engorrosas, quedará una. Es para ajustar un registro que es el de operadores de granos, que estaba en la resolución 2300 y siempre con problemas por la cantidad de exigencias que tenía.

– ¿Eso se presenta todo para qué?

– Eso se planteó como única vez para ajustar un registro que es el de operadores de granos que estaba en la resolución 2300 que está siempre con problemas, que el productor tiene problemas para cumplimentar con los contratos y con toda una serie de condiciones, el Presidente anunció que eso, que lo habíamos pedido en agosto del año pasado, se eliminará. que era una cosa nueva que se había pedido en agosto del año pasado y que después se prorrogó pero se va a eliminar. Es una multinota, muy engorrosa, y si el productor tiene que presentarse con eso cinco días antes de los vencimientos en la AFIP, es incumplible.

— ¿Qué más hay?

_Y después lo que está anunciado hoy concretamente ya con los detalles es lo del Banco Nación, tiene establecido postergaciones por el periodo de los vencimientos que el productor tenga.

–Estamos hablando de deudas ya contraídas

_Claro, el productor tiene una dinámica de vencimiento de deudas de compras de maquinarias y demás, eso se va trasladar en este período, que dura hasta el 28 de febrero del 2019. Accederá en forma individual el productor que tenga carpeta en el banco y además el banco va a a reeditar el crédito a través de lo que nosotros antes llamábamos planilla referencial, que es el listado de productores que las planillas acercan al banco con la carpeta de la cooperativa proveedora. A ese crédito lo toma la cooperativa, por cuenta de ella y a su responsabilidad, y lo traslada en las mismas condiciones a los productores que habitualmente la cooperativa les da el financiamiento.

– El monto destinado a este “alivio” parece insuficiente, ¿o alcanza?

– Está planteado inicialmente 900 millones de pesos, 450 para las cooperativas y 450 para los productores, es muy poco pero seguramente el gobierno lo irá ampliando. nosotros somos optimistas, va haber fondos suficientes para que el productor tenga ese salvataje. Hoy están en emergencia la provincia de Entre Ríos y una parte de Salta que fue por inundaciones, y son las únicas dos reconocidas a nivel nacional. Pero en la próxima reunión de emergencia si van a estar Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa y la provincia de Buenos Aires.

–– ¿Estos trámites ustedes creen que está en condiciones de hacerlos el productor mismo?

_Si, el productor lamentablemente tiene práctica, en el 2016 se hizo con anterioridad, en 2009 hubo una sequía importante.