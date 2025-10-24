Defensa Civil
Alertas meteorológicas amarilla y naranja en Entre Ríos por lluvias, tormentas y fuertes ráfagas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja para distintos sectores de la provincia de Entre Ríos, advirtiendo sobre condiciones climáticas adversas que podrían generar riesgos significativos para la población.
Según el organismo, las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.
El volumen de precipitación acumulada se estima entre 40 y 70 milímetros.
Por su parte, la alerta naranja rige para áreas donde se espera un fenómeno de mayor intensidad, con las mismas características de tormentas eléctricas, granizo y vientos fuertes, aunque con precipitaciones acumuladas que podrían superar los 100 milímetros en algunos sectores.
Recomendaciones de Protección Civil
Ante la situación meteorológica, las autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones preventivas para la población:
- Asegurar o retirar objetos sueltos que puedan ser desplazados por el viento (macetas, muebles de jardín, carteles, toldos, etc.).
- Evitar la circulación durante los momentos de mayor intensidad de las tormentas.
- No intentar cruzar calles o zonas anegadas, ya que el agua puede arrastrar vehículos o personas.
- Permanecer informados a través de los canales oficiales del SMN y organismos provinciales.
- Buscar refugio en lugares seguros en caso de ráfagas intensas o caída de granizo.