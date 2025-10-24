Según el organismo, las zonas bajo alerta amarilla serán afectadas por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h.

El volumen de precipitación acumulada se estima entre 40 y 70 milímetros.

Por su parte, la alerta naranja rige para áreas donde se espera un fenómeno de mayor intensidad, con las mismas características de tormentas eléctricas, granizo y vientos fuertes, aunque con precipitaciones acumuladas que podrían superar los 100 milímetros en algunos sectores.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante la situación meteorológica, las autoridades de Protección Civil emitieron una serie de recomendaciones preventivas para la población: