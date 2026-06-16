La Dirección de Defensa Civil de Entre Ríos emitió una alerta nivel violeta debido a la presencia de bancos de niebla y neblinas persistentes que afectan a gran parte del territorio provincial durante este miércoles.

Según se informó desde el organismo dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, el fenómeno provocará una importante reducción de la visibilidad, generando condiciones de riesgo para la circulación tanto en rutas como en zonas urbanas.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población limitar los desplazamientos al mínimo indispensable mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Desde Defensa Civil advirtieron que quienes deban conducir deberán hacerlo con extrema precaución, aumentando la distancia de seguridad entre vehículos y evitando realizar maniobras de sobrepaso, una de las principales causas de siniestros viales en jornadas con escasa visibilidad.

Asimismo, se recomendó circular con luces bajas y antiniebla encendidas, evitando el uso de luces altas, ya que estas pueden reflejarse en la niebla y dificultar aún más la visión del conductor.

Otra de las recomendaciones es reducir la velocidad y adecuarla a las condiciones reales de visibilidad de la calzada.

En aquellos casos donde la niebla sea tan intensa que impida continuar el viaje con seguridad, se aconseja detener la marcha únicamente en lugares habilitados, como estaciones de servicio o paradores. Las autoridades remarcaron que no debe estacionarse sobre la banquina ni sobre la ruta, ya que ello incrementa significativamente el riesgo de colisiones.

Desde el organismo provincial insistieron en la importancia de adoptar medidas preventivas para evitar accidentes y proteger la integridad de quienes transitan por las rutas entrerrianas.

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