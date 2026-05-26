Según se informó oficialmente, este fenómeno meteorológico incrementa de manera considerable el riesgo en la circulación vial, tanto en rutas como en calles urbanas y caminos rurales, por lo que las autoridades pidieron a la población extremar las medidas de prevención.

Desde Defensa Civil señalaron que la baja visibilidad puede dificultar la conducción y aumentar las probabilidades de siniestros viales, especialmente durante las primeras horas del día y en sectores donde la niebla se presenta con mayor densidad.

Frente a este escenario, se recomendó evitar salir a la ruta o transitar por calles si no es estrictamente necesario, al menos mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

Para quienes deban conducir de manera inevitable, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para reducir riesgos. Entre ellas, se destaca la importancia de aumentar la distancia de seguridad entre vehículos y evitar maniobras de sobrepaso bajo cualquier circunstancia, ya que la limitada visibilidad puede impedir detectar obstáculos o vehículos cercanos.

Asimismo, se aconseja encender las luces bajas y las luces antiniebla, evitando el uso de luces altas, dado que estas pueden reflejarse en la niebla y provocar encandilamiento al propio conductor, dificultando aún más la visión del camino.

Otra de las medidas preventivas fundamentales es reducir la velocidad y adecuarla a las condiciones de visibilidad de la calzada, manteniendo siempre el control del vehículo y evitando frenadas o maniobras bruscas.

En situaciones donde la visibilidad sea prácticamente nula, Defensa Civil indicó que lo más seguro es buscar un lugar adecuado para detenerse, como estaciones de servicio o paradores habilitados. También advirtió que no se debe estacionar sobre banquinas ni detenerse en la calzada, ya que esto puede generar un alto riesgo de colisiones.

Las autoridades reiteraron el pedido de prudencia y responsabilidad a los conductores y a la comunidad en general, remarcando que la prevención y el cumplimiento de estas recomendaciones resultan claves para resguardar la integridad física de las personas mientras continúe vigente la alerta meteorológica.