El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó las alertas meteorológicas para Entre Ríos y mantiene bajo advertencia a toda la provincia durante este miércoles 7 de octubre.

El nivel naranja alcanza a Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Islas del Ibicuy y Colón, principalmente durante la tarde. En el resto del territorio entrerriano rige alerta amarilla.

En las zonas bajo alerta naranja se esperan tormentas fuertes y algunas localmente severas, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en períodos cortos, granizo de distintos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

El SMN estima acumulados de entre 50 y 80 milímetros, aunque el registro podría ser superior de manera puntual.

Qué se espera en las zonas con alerta amarilla

En el resto de Entre Ríos también se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Los fenómenos podrían incluir lluvias abundantes en períodos cortos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

El nivel de alerta puede modificarse con las sucesivas actualizaciones del SMN, por lo que se recomienda consultar la información oficial durante la jornada.

Las recomendaciones

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda:

Permanecer en lugares cerrados mientras duren los fenómenos.

Evitar circular por calles que puedan anegarse.

No permanecer cerca de árboles, postes o estructuras que puedan caer.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Evitar actividades al aire libre.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El SMN establece que el nivel naranja implica un riesgo meteorológico importante, por lo que las actividades habituales pueden verse afectadas.