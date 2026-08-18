El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó para este martes el alerta por tormentas en gran parte de Entre Ríos, con sectores bajo nivel amarillo y otros alcanzados por alerta naranja debido a la mayor intensidad prevista.

Mientras las autoridades recomiendan extremar las medidas de prevención, la Jefatura Departamental Nogoyá informó los registros de lluvia acumulados en distintos puntos del departamento.

Alerta naranja para cinco departamentos

La alerta naranja alcanza a Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. Para esas zonas se pronostican tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en períodos cortos, intensa actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Los acumulados previstos para estos departamentos se ubican entre 80 y 100 milímetros, aunque los valores podrían ser superiores de manera puntual.

El nivel naranja implica un riesgo meteorológico importante y requiere adoptar medidas de prevención ante posibles interrupciones de las actividades habituales.

Alerta amarilla en casi toda la provincia

El resto del territorio entrerriano se encuentra bajo alerta amarilla, con excepción de los departamentos Gualeguay y Victoria, que no están incluidos en el área de alerta mencionada.

Para las zonas bajo este nivel se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas de lluvias intensas en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los acumulados estimados se ubican entre 40 y 60 milímetros, aunque también podrían superarse puntualmente.

Cuánto llovió en el departamento Nogoyá

En este contexto, la Jefatura Departamental Nogoyá dio a conocer los registros de precipitaciones relevados en distintas dependencias policiales:

Localidad o dependencia Lluvia Nogoyá ciudad 34,5 mm Comisaría Aranguren 30 mm Comisaría Lucas González 34 mm Comisaría Crucesitas 3º 38 mm Comisaría Don Cristóbal 2º 24 mm Comisaría Crucesitas 8º 14 mm Comisaría Hernández 33 mm Comisaría Crucesitas 7º 31 mm Comisaría Chiqueros 34 mm Comisaría Urquiza 24 mm Comisaría Sauce 34 mm Comisaría Don Cristóbal 1º 20 mm Comisaría Laurencena 36 mm Comisaría Febre 29 mm Comisaría Algarrobitos 33 mm Comisaría XX de Septiembre 46 mm Comisaría Betbeder 28 mm Destacamento La Ilusión 36 mm Destacamento Aldea San Miguel 30 mm

El mayor registro informado en el departamento corresponde a XX de Septiembre, con 46 milímetros, seguido por Crucesitas 3º, con 38 mm, y Laurencena y Destacamento La Ilusión, con 36 mm.